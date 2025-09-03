ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турските власти разпоредиха нови арести на предста...

Петролът на ОПЕК поскъпна до почти 72 долара за барел

Барел петрол на ОПЕК се котира за 71,94 долара. СНИМКА: Pixabay

Цената на петрола на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) вчера се повиши до 71,94 долара за барел, информира днес петролният картел на сайта си.

В понеделник един барел петрол на ОПЕК се продаваше за 70,98 долара.

За определяне на цената на петрола на ОПЕК се използва т. нар. петролна кошница, включваща 12 сорта петрол за износ на страните членки на картела: Сахаран бленд или "Сахарска смес" (Алжир), Джено (Конго), Зафиро (Екваториална Гвинея), Раби лек (Габон), ирански тежък (Иран), Басра лек (Ирак), Кувейт експорт (Кувейт), Ес Сидер (Либия), Бони лек (Нигерия), Лек арабски (Саудитска Арабия), Мурбан (ОАЕ) и Мерей (Венецуела).

Историческият максимум за "кошницата на ОПЕК" е цената от 140,73 долара за барел, отчетена на 3 юли 2008 г.

Цената на барел петрол се определя чрез извеждане на средна аритметична величина от котировките към момента на закриване на търговията с всички сортове от "кошницата на ОПЕК" предходния работен ден, учотнява БТА.

