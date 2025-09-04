Audi TT се преражда като радикален електрически спортен автомобил

Audi разкри впечатляващ двуместен спортен автомобил, вдъхновен от супер известния сериен модел TT, който е предвестник на радикално нов дизайнерски език за всички предстоящи коли на марката и ще бъде пуснат в продажба до голяма степен непроменен през 2027 г.

Audi Concept C бе представен на специално събитие в Милано - седмица преди публичния си дебют на местното автомобилно изложение на Audi в Мюнхен, като първа стъпка в цялостно преосмисляне на дизайна и стратегията на компанията, чрез което тя се стреми да се върне към растеж след труден период на спад в продажбите и отслабени маржове на печалба.

Представянето му идва около две години след като Audi прекрати производството на TT, определящото ерата спортно купе, базирано на Volkswagen Golf, което се радваше на силен търговски успех в продължение на три поколения.

Пенсионирането на суперколата R8 с V10 двигател няколко месеца по-късно остави германската фирма без специализирано предложение за спортни автомобили за първи път от четвърт век.

Въпреки че Concept C е силно вдъхновен от емблематичното спортно купе на Audi, главният изпълнителен директор Гернот Дьолнер категорично изключи използването на името TT за производствената версия, предвид присъщите разлики в позиционирането.

Двуместният автомобил разполага със сгъваем твърд покрив (за първи път за кабриолет на Audi) и пропорции със средно разположен двигател, които са резултат от централно монтиран батериен пакет. Това разположение двууместното ауди ще споделя с предстоящите 718 Boxster и 718 Cayman на Porsche, които използват същата специално адаптирана версия на платформата PPE, разработена от Porsche и Audi.