ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турските власти разпоредиха нови арести на предста...

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21224176 www.24chasa.bg

Жечо Станков: България е най-големият инвеститор в газопреносната мрежа на Турция

1856
Жечо Станков Снимка: Румяна Тонева

България е най-големият инвеститор в газопреносната мрежа на Турция. Това заяви министърът на енергетиката Жечо Станков по време на брифинг днес.

Станков каза, че Анкара ще използва плащанията от България, за да заплати на Русия за изграждане и довършване на ядрени централи на своя територия.

Чрез този контракт сме отдали печалбата на "Булгаргаз" за 200 години напред. Тя ще отива по сметките на турския газов оператор. Това тежи изключително много на нашата енергетика, преговорите по изменение на договора са изключително тежки, турските колеги желаят да получат цялата сума по договора. Разсрочване означава още по-голяма тежест - с индексация до 8 милиарда. Договорът няма клауза за прекратяване, заяви той.

Министърът подчерта, че с подписването на "Боташ" "Булгаргаз" ЕАД е изпаднало в несъстоятелност.

Ако дружеството не функционира, има опасност "Булгаргаз" да не успее да предостави необходимите количества газ на столичната "Топлофикация". Правя всичко възможно това да не се случи, подчерта Станков.

По думите му "Булгаргаз" не е имало задължения към 2021 г., а в момента те достигат над 1,8 млрд. лева.

Жечо Станков Снимка: Румяна Тонева

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание