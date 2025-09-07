"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бизнесът в общината се развива с бързи темпове, условията за живот са много добри, младите се задържат.

Николай Митков е кмет на община Първомай втори мандат. Преди това е 8 години заместник-кмет. Завършил е УНСС. Има опит от работата в публичния и частния сектор. Семеен е, с две дъщери.

- Г-н Митков, колко проекта бяха изпълнени в община Първомай през тази година и какво предстои?

- Подобряването на инфраструктурата е акцент в работата на екипа ми. Непрекъснато извършваме ремонти на уличната мрежа в общината, която включва Първомай, кварталите “Дебър” и “Любеново” и още 16 села.

Тази година успяхме да обновим изцяло две от основните улици в Първомай – “Александър Стамболийски” и “Малина”. Там сменихме водопроводните тръби, пътната основа, тротоарите, а след това направихме преасфалтиране. Нова настилка е положена на ул. “Ралица” и на част от ул. “Панайот Хитов” в града. Очаквам скоро да започне вторият етап от рехабилитацията на ул. “Братя Миладинови - север”.

Предстои преасфалтиране на улици в селата Бяла река, Искра, Дълбок извор, Градина, Брягово, Православен, Крушево, Буково и Караджалово.

Тази година кандидатствахме пред фонд “Земеделие” за обновяване на тротоарите и асфалтовите настилки на 8 улици и очакваме финансиране.

Полагаме усилия и за общинските пътища

Скоро ще започне основният ремонт на пътя Първомай-Караджалово. Имаме разработени проекти и ще търсим средства за рехабилитация на още няколко трасета – Езерово - Воден, Караджалово - Скобелево и Първомай - Виница. От Министерството на регионалното развитие и благоустройството поискахме финансиране за ремонт на пътя за село Драгойново.

Грижим се и за благоустрояването на населените ни места. В момента обновяваме фонтана пред читалището в Първомай, предстои изграждането на нова поливна система в градския парк, а на покрива на местната администрация пък ще инсталираме ВЕИ мощности за автономност на сградата. Изцяло ще бъде обновен общинският зеленчуков пазар.

В село Градина предстои да разширим с нова сграда за една група съществуващата детска градина. В нея ще има и физкултурен салон за децата.

Тази година обновихме площада в с. Татарево и парка в кв. “Любеново”. В момента подменяме тротоарната настилка и разкрасяваме площадното пространство в кв. “Дебър”.

- Успявате ли да задържите младите хора?

- В община Първомай са създадени добри условия за живот и отдих. Забелязвам, че много наши жители се завръщат от чужбина.

Търсенето на имоти е голямо, а цените им се повишиха осезателно. В населените ни места почти няма свободни парцели и къщи за продажба.

Училищата и детските градини в общината са реновирани. Стараем се в населените места да обновяваме детските и спортни площадки. Но както навсякъде, не може да се похвалим с висока раждаемост.

В общината липсва трудова миграция и процентът на безработица е много нисък. Местните предприятия предлагат достатъчно работни места, затова и младите хора предпочитат да останат да работят в града. Част от населението пък се занимава със земеделие. Първомайските зеленчуци, плодове и консерви са известни с вкусовите си качества.

Можем да се похвалим с общинска болница, която осигурява добро здравно обслужване на жителите.

Болницата е обновена, разполага със съвременна апаратура

и квалифициран персонал. В нея се лекуват и пациенти от съседните общини Садово, Чирпан и Братя Даскалови.

- Казвате, че местният бизнес осигурява достатъчно работни места. Какви производства има на територията на общината?

- Първомай е град, който е с традиции в леката и хранително- вкусовата промишленост, имаме и фабрики от пасмантерийната и шивашката промишленост, авторемонтен завод, завод за чугунолеене и бетонови изделия, птицекланици и няколко големи мандри за млечни продукти. Местните инвеститори са много креативни и развиват успешен бизнес.

Предприемачите предпочитат Първомай заради създадените добри условия

за дейността им. Привлича ги и стратегическото местоположение на общината. Имаме връзки с две магистрали, жп линия и транспортни комуникации с няколко областни града – Пловдив, Стара Загора, Хасково, както и с Димитровград и Асеновград. Близо сме до летище Пловдив.

На територията на Първомай е заводът за преработка на какао, собственост на турска фирма, която осигурява 260 работни места.Тя е дъщерна на компания, световен лидер в производство на какаова маса и какаов прах за над 200 фабрики в 40 държави. Фирмата дари на болницата в Първомай преносим кувьоз, има желание да изгради детска площадка в града.

Най-голямата ни гордост е откритият през юли завод за производство на 3D ендоскопи, които се използват в хирургическата система Da Vinci. Инвестицията е за над 80 млн. лева. Осигурени са 110 работни места с възможност за разширяване на капацитета до 300. Компанията, собственик на завода - Intuitive, е световен гигант в областта на минималната инвазивна хирургия и пионер в роботизираната.Промишлената є база в Първомай е първата в България. Такъв завод на компанията в Европа има единствено в Германия. Това нареди Първомай до градовете в Европа и света с високотехнологични производства.

Разбира се, няма как да не спомена запазената марка за нашия град – първомайската лютеница. Тази година за първи път ще се проведе празник на първомайската лютеница – на 4 октомври

Прочута е както у нас, така и в чужбина. Има няколко фабрики за лютеница и зеленчукови консерви, които работят успешно.

- Всяка година в Първомай се стичат хиляди хора за празника на тракийската народна музика и песен. Кога ще се проведе фестивалът?

- Първомай е люлка на тракийската народна музика и празникът е емблема на общината. На 11, 12 и 13 септември ще бъде неговото 25. издание.

Всяка година участие вземат обичани и популярни оркестри от цяла Тракия.

Празникът ще е съчетан и с традиционния есенен панаир в града.