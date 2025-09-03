Volkswagen връща името Polo, запазва още Golf и сие

Volkswagen ще прехвърли имената на своите утвърдени бестселъри към електрическите си модели ID, съобщиха официално от германската компания. Първият автомобил, който ще бъде пуснат на пазара, ще бъде ID. Polo през 2026 г. Концептът е известен като ID. 2all и трябва да бъде най-евтината кола на марката.

Volkswagen ще прехвърля все повече утвърдени имена в електрическото си портфолио. В същото време всички автомобили с конвенционално задвижване ще продължат да се движат под настоящите си имена.

С тази стратегия Volkswagen обединява света на електрическите двигатели и тези с вътрешно горене, помагайки наVolkswagen въведе името на семейството ID. през 2018 г. То обозначава самостоятелната изцяло електрическа продуктова гама в портфолиото на марката Volkswagen. Първият пуснат на пазара модел беше ID.3. Последваха и други, които също се различават по номера на моделите в зависимост от сегмента на автомобила. Най-големият модел е ID.7, предлаган като седан и комби клиентите да се ориентират по-лесно в продуктовата гама на марката в бъдеще.