ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иззеха кокаин и канабис с помощта на полицейско ку...

Времето София 33° / 33°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21225532 www.24chasa.bg

Volkswagen връща името Polo, запазва още Golf и сие

Георги Луканов

[email protected]

1612
Все още под камуфлаж ID. Polo ще направи дебют следващата седмица на изложението в Мюнхен. Снимка: Фолксваен

Volkswagen ще прехвърли имената на своите утвърдени бестселъри към електрическите си модели ID, съобщиха официално от германската компания. Първият автомобил, който ще бъде пуснат на пазара, ще бъде ID. Polo през 2026 г. Концептът е известен като ID. 2all и трябва да бъде най-евтината кола на марката.

Volkswagen ще прехвърля все повече утвърдени имена в електрическото си портфолио. В същото време всички автомобили с конвенционално задвижване ще продължат да се движат под настоящите си имена.

С тази стратегия Volkswagen обединява света на електрическите двигатели и тези с вътрешно горене, помагайки наVolkswagen въведе името на семейството ID. през 2018 г. То обозначава самостоятелната изцяло електрическа продуктова гама в портфолиото на марката Volkswagen. Първият пуснат на пазара модел беше ID.3. Последваха и други, които също се различават по номера на моделите в зависимост от сегмента на автомобила. Най-големият модел е ID.7, предлаган като седан и комби клиентите да се ориентират по-лесно в продуктовата гама на марката в бъдеще.

Все още под камуфлаж ID. Polo ще направи дебют следващата седмица на изложението в Мюнхен. Снимка: Фолксваен
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол