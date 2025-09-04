Време е за зимнина! Есен 2025-а ни посреща с 30% по-скъпи домати и чушки

Традиционното за ранната есен леко поскъпване на продуктите, от които българинът обикновено приготвя зимнината, предстои, а при някои вече е факт.

Само за последната седмица например дребните корнишони са поскъпнали с 61 ст. за килограм, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. А пикът на сезона за тях все още предстои.

Но пък всичко останало все още е на августовските цени или почти. Например

доматите търпят леко поевтиняване

в сравнение с последната седмица на август, но това далеч не се отнася за всички сортове.

Дори на Женския пазар в София най-евтините се продават на цени между 2,50 и 3 лева. Това обаче са домати, отглеждани хидропонно и които никоя домакиня не би използвала за приготвяне на лютеница, защото нямат вкус и аромат. Градинските домати са от 4 лева нагоре за килограм, но някои от сортовете дори на Женския струват над 5 лева, а по останалите пазари и магазини са между 7 и 9 лева.

Разбира се, не е нужно човек да се охарчва чак толкова – лютеница става и от презрели домати, достатъчно е да са месести и с малко вода и семки. Сортът “Биволско сърце” е подходящ за тази цел, а

той струва до 4 лв. по пазарите,

но идеалният вариант си остават доматите “Рома”, които са с много малко вода, а и са по-евтини.

Червените чушки поевтиняват през последните две-три седмици с около 5-6%. На едро в момента се търгуват по 2,50-2,52 лева килото, а по магазините струват над 3 лева. На Женския пазар може да се намерят, и то хубави, по 2,50 лв., както и в Пловдив.

За отбелязване е обаче, че според сайта на комисията по борсите червеният пипер на същата дата миналата година е струвал 1,91 лв. по цени на едро, т.е. сега е с 30% по-скъп. Същото поскъпване за последните 12 месеца важи и за доматите.

Третата съставка за лютеницата – патладжаните, в момента струват по магазините между 1,90 и 2,40 лева килото. В България почти никой не отглежда този зеленчук, защото е трудоемък и има доста голям евтин внос от Турция. Но и патладжаните са различни сортове - има и мини патладжани по 9 лева килото, шарени, бели и други, които струват над 3-4 лева.

Морковите са по около 1,20 - 1,40 лв.

Все още е рано за слагане на зеле, но в сравнение със средата на август, когато цената му на едро беше само 83 ст., сега то струва вече 1,01 лв. Точно на 3 септември миналата година зелето е било с 1 стотинка по-скъпо.

При плодовете обаче положението не е розово – няма такива, които да не са поне с 50% по-скъпи в сравнение с миналата есен.

Независимо че през последните 2-3 седмици прасковите и кайсиите например поевтиняват малко, миналата година по това време прасковите струваха между 2,30 и 2,50 лв. килото, докато сега са от 3,50 лв. нагоре.

Кайсиите дори струват минимум по 4 лева,

докато миналата година бяха по 2,80 – 3,20 лв. Вярно е, че за сладко от кайсии стават и плодове, които вече нямат търговски вид, но дори те едва ли може да се намерят за под 3 лева.

Смокините в зависимост от сорта струват от 3 лева за най-дребните и почти смачкани, от които става сладко, до едри плодове, които се продават в някои магазини и по 15 лева за килограм.

За сладко от ягоди е вече късно. Вариант е да се направи от горски ягоди, но и те не са безплатни. От това лято събирачите на гъби и горски плодове плащат по 129 лв. осигурителен данък и по 36 лева такса месечно.