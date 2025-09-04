С малко труд и обикаляне по сергиите бурканче лютеница излиза по 1,80 лв. (Снимки)

Трябва да се бърза, защото зеленчуците може да поскъпнат

“Тихо, не дърпай дявола за опашката”, казва търговец от пазара на улица “Младежка” в Пловдив, чийто щанд е препълнен с едри червени чушки. Килограмът им е 2,50 лева. “Миналата година по това време бяха 3 лева”, сравнява той.

На какво се дължи поевтиняването, питаме. “На намаления интерес и на мързела на народа, а не знае каква зима го чака”, обяснява продавачът.

Но съветва тези, които ще правят лютеница, да побързат, защото след седмица-две цената няма да е същата.

Преди дни по пътя между Хасково и Кърджали производители предлагаха червена капия по 3 лева. “На тях им трябват пари, да си я продават”, коментира пловдивчанинът.

В това време мъж и жена пълнят торби, но избират прави червени чушки. “За печене ги вземаме и после във фризера. Лютеница вече направихме с криви чушки, взехме ги по левче. Тях не ги печем, режем ги, варим ги и после през сокоизтисквачката за лютеница. Добавям печен патладжан, който минах през чопъра”, разказва жената.

Друга домакиня обаче възразява. “С печени чушки е по-вкусна. Друго е

да замирише на опушено

Слагам чушкопека на терасата и се запрятам”, включва се в разговора тя. На въпроса по-скъпа ли е зимнината тази година, отговаря с питане: “Ами готовите да не би да са по-евтини? 8 лева е буркачето. И не знаеш какво ядеш”.

Докато разказва, се намесва още една пловдивчанка. И започва да описва своята рецепта за домашна лютеница, която била хем здравословна, хем не толкова трудоемка. Лютите чушки "Рибки" са по 3 лева килограма. Мнозина ги опукват и в марината затварят в буркани. Снимка: Радко Паунов

“Взимам 3 кг чушки, килограм патладжани, килограм моркови и 2 кг домати. Всичко нарязвам и го набутвам в голяма тава и във фурната. Слагам 1 чашка олио и сол на вкус, 1 лъжица захар. Пека я 2 часа и половина на 200 градуса. Отгоре я покривам с фолио. Като стане готова, си я пасирам. Излизат 8 бурканчета”, казва Мария Данчева.

И пита защо трябва да се тормози. “Няма смисъл, едно време печах, белех, бърках - в чудо се виждах. Сега зная какво съм сложила, всичко ми е хубаво и най-важното е печено, а не пържено”, добавя Данчева.

Ако човек пообиколи борсите, може лютеницата му да излезе още по-изгодно. Както са постъпили Янка и Димитър Димови от пловдивското село Първенец. Те купили 11 кг чушки по 2 лева, 3 кг патладжани по 60 ст., 2 кг моркови по левче, 3 кутии по 800 г турско доматено пюре за общо 12 лева и добавили бутилка олио плюс подправките.

“Направихме 33 бурканчета по 400 грама. Като теглих чертата, едното излиза по 1,80 лева. Вкусът е несравним”, казва Димова. Категорична е, че от лютеницата няма да се откаже. По думите ѝ не била толкова трудоемка. “Ако си мързелив - всичко ти се вижда сложно. Но за няколко часа я направихме. И все пак си е домашно”, убедена е Димова.

По същия начин си затворила 22 буркана кисели краставички. Купила корнишоните по 2,20 лв. за кг.

Според търговци прави впечатление, че доста млади хора, които държат на здравословната храна, също се залавяли със зимнина. Е, не всички, разбира се.

“Тази година ще направя само няколко буркана опукани люти чушки, туршия, малко лютеница и през ноември ще наложа кисело зеле. Повече не ми трябва”, категорична е Мирослава Делева. Тя обаче щяла да си вземе готови печени и обелени чушки от Раковски за лютеницата, за да спести време и труд. 5 кг излизали 30 лева. Сините сливи са между 2,50 и 3 лева килограма. Снимка: Радко Паунов

И все пак зарзаватът и плодовете тази година са с една идея по-скъпи. Лютите “рибки” са 3 лв., корнишоните - 3,50, патладжанът - 1,50. Доматите за консерва в момента вървят по 1,50 - 2 лева, но

след дни ще скочат и те