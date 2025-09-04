ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Генерален адвокат отхвърли наложената с тълкувател...

11,7% от бедните у нас не могат да си позволят зъболекар (Графика)

11,7% от социално слабите у нас не са могли да си позволят зъболекарски услуги. Снимка: Пиксбей

11,7% от социално слабите у нас не са могли да си позволят зъболекарски услуги поради финансови причини, твърде дълъг списък от чакащи или заради разстоянието до стоматологичните кабинети. Това сочат данни на Евростат за 2024 г.

Така България попада в средата на страните от ЕС по този показател. Лидер обаче е Гърция - над половината от социално слабите гърци, или внушителните 52,8%, не са могли да си позволят зъболекар. След нея се нареждат Румъния (43,5%), Латвия (36,3%), Португалия (32,5%), Финландия (25,6%).

Обратно - бедните в Малта най-малко са се оплаквали от невъзможност да посетят зъболекар - едва 1,7%. Преди нея се нареждат Германия (2%) и Хърватия (3,8).

Ако се вземе общият брой на населението, а не само социално слабите, Гърция отново е на първо място - 27,1% от гърците не са могли да посетят зъболекар. По този показател числото у нас пада до 4,5%.

