Европейските борси закриха с растеж

Индексите на водещите европейски пазари приключиха днешната търговия с повишения. Инвеститорите анализират фискалните предизвикателства, след като разпродажбата на облигации с по-дълъг матуритет насочи вниманието към по-нискорискови активи в предходните сесии, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Във Франкфурт индексът DAX наддаде с 0,46 на сто до 23 594,8 пункта.

В Париж САС 40 добави 0,43 на сто до 7687,27 пункта, а FTSE MIB в Милано нарасна с 0,14 на сто до 41 784,66 пункта.

Водещият британски индекс FTSE 100 също се повиши - с 0,67 на сто до 9177,99 пункта.

Индексът на компаниите от еврозоната EuroStoxx 50 се увеличи с 0,64 на сто до 5325,01 пункта. Данните за ръст на бизнес активността на компаниите в еврозоната от проучване на "Хамбург къмършъл банк" подкрепиха инвеститорските настроения.

Широкият европейският индекс Stoxx Europe 600 е нагоре с 0,66 на сто до ниво 546,78 пункта.

Доходността на 30-годишните френски облигации спадна с около 5 базисни пункта до 4,4547 на сто. Вчера доходността на дългосрочните френски книжа отбеляза 16-годишен връх с оглед на вота на доверие на правителството на премиера Франсоа Байру, насрочен за 8 септември.

Доходността на дългосрочните облигации в Германия и Италия също се стабилизира след скока от предходния ден.

Междувременно акциите на "Адидас" (Adidas) скочиха с 4,8 на сто, след като брокерската компания „Джефрис“ (Jefferies) повиши оценката си за книжата на германската компания за спортни облекла.