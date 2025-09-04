Петролът поевтинява след публикации, че ОПЕК+ ще увеличи производството

Цените на петрола се понижиха в азиатската търговия, удължавайки спада си от над 2 на сто от вчерашната търговска сесия, тъй като инвеститорите и търговците отправят поглед към срещата на ОПЕК+ в неделя, където се очаква производителите да обмислят ново увеличение на целите си за производство, предаде Ройтерс. Това съобщи БТА.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа падна с 27 цента, или 0,40 на сто, до 67,33 долара за барел.

Котировките на американския лек суров петрол се понижиха с 28 цента, или 0,44 на сто, до 63,69 долара за барел.

Осем членове на Организацията на страните износителки на петрол и нейните съюзници - известни заедно като ОПЕК+ - ще обмислят по-нататъшно увеличение на производството през октомври на среща в неделя, съобщиха два източника, запознати с дискусиите, пред Ройтерс, тъй като групата се стреми да си възвърне пазарния дял.

Перспективата ОПЕК+ да увеличи производството се е увеличила преди срещата, каза Фил Флин, старши анализатор в "Прайс Фючърс Груп" (Price Futures Group). Търговците не очакваха промяна от групата.

ОПЕК+ вече постигна съгласие да увеличи целевите си нива на производство с около 2,2 милиона барела на ден от април до септември, в допълнение към увеличение на квотата с 300 000 барела на ден за Обединените арабски емирства.

През последните няколко месеца, въпреки ускоряващото се увеличение на производството, цените на петрола от Близкия изток останаха най-високите в световен мащаб. Това засили увереността на Саудитска Арабия и други членове на ОПЕК за увеличаване на производството, според доклад на "Хайтонг Секюритиз" (Haitong Securities).

Участниците на пазара сега очакват официалните данни за нивото на запасите от суров петрол в САЩ, които се очакват по-късно днес, с ден закъснение заради празник в САЩ в понеделник.