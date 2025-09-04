ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

date 2025-09-04

Цената на природния газ на хъба TTF е близо 32 евро за мегаватчас

Снимка: Снимка: Йордан Симеонов

Цените на октомврийските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са 31,850 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 11 часа българско време. Днешната търговия започна от равнище 32,095 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при 31,112 евро за мегаватчас.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 4 септември, е 58,89 лева за мегаватчас, като поевтинява с близо 2 на сто. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 59,97 лева за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 58,89 лева за мегаватчас, информира БТА.

