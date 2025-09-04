ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Европейските борси се движат смесено в предобедната търговия

Снимка: Пиксабей

Основните индекси на водещите европейски борси се движат смесено в предобедната търговия, като глобалните пазари са в очакване на развоя около митата на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Си Ен Би Си, цитирана от БТА.

Търговците следят отблизо случващото се в САЩ във връзка с митата, където миналата седмица Федерален апелативен съд отсъди, че повечето тарифи са незаконни. Американският президент поиска тази нощ Върховният съд да се произнесе възможно най-бързо по казуса в опит да се отмени постановлението на по-нисшата съдебна инстанция.

Във Франкфурт индексът DAX прибави 103,67 пункта или 0,44 на сто до 23 698,47 пункта към 11:25 часа българско време.

Парижкият CAC 40 се понижи с 13,21 пункта или 0,17 на сто до 7706,5 пункта.

Лондонският FTSE 100 нарасна с 5,19 пункта или 0,6 на сто до 9183,18 пункта.

Общият европейски индекс Stoxx Europe 600 се повиши с 1,49 пункта или 0,27 на сто до 548, 27 пункта. Акциите на компаниите в туристическия сектор се понижиха с 1,3 на сто, а на технологичните фирми с 0,3 на сто.

Снимка: Пиксабей

