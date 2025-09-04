Христо Ковачки: Добивът на редки метали може да превърне България във фактор в световната икономика

„Развитието на България в областта на добива и търговията с редки метали може да превърне страната ни във важен фактор в световната икономика и геополитика. Целта ми е с работата си да допринеса за напредъка на страната ни в тази посока. България се нуждае от държавна политика и стратегия в областта на добива на редки метали". Това заяви предприемачът Христо Ковачки след срещата си с представители на швейцарската компания Glencore.

В търсене на алтернативни начини за използване на въглищата, енергийният експерт се срещна с представители на един от световните лидери в добива на цветни метали и търговията с природни ресурси.

Ковачки подчерта, че въглищата освен за производство на електроенергия могат да се използват и като източник на ценни метали и редки елементи, които попадат в списъка на стратегически суровини на Европейската комисия. „Заетите в минния сектор в България са над 120 000 души и трябва да се потърси бъдеще и поминък за тези хора и след екологичната трансформация на индустрията", допълни предприемачът.

Представителите на Glencore посочиха, че въглищата са важна част от портфолиото на компанията. „Нашият фокус е върху развиването на успешни бизнес модели, но по безопасен, отговорен и устойчив начин. Имаме натрупан опит в използването на въглища за производство на електроенергия, стомана, както и в промишлени процеси, включително производството на цимент, алуминий и никел", коментираха от компанията.

По време на срещата бяха обсъдени и технологии за извличане на медна руда, както и стратегически идеи за оптимизиране на минния добив.

Glencore наскоро взе участие в едно от най-мащабните събития за сектора, проведено в София, "Financing the stone - проекти с бързо изпълнение в Централна и Източна Европа", където представи своя напредък в индустрията.

Glencore е основана през 70-те години на миналия век като търговска фирма, а днес е сред водещите производители и търговци на суровини в света. В структурата й работят около 150 000 служители и подизпълнители, като има силно присъствие в над 35 държави. Клиенти на Glencore са големи индустриални компании в автомобилния сектор, стоманодобива, енергетиката, производството на батерии и петролната индустрия.