Френска компания загуби 13 млрд. долара заради слаби резултати на лекарство за екзема

Акциите на френския производител на лекарства "Санофи" (Sanofi) поевтиняха днес с над 10 на сто, което доведе до загуба от близо 13 милиарда долара от пазарната му стойност. Това се случи след като данните от късната фаза на клиничните изпитания на експерименталния му лекарствен продукт за атопичен дерматит разочароваха инвеститорите, предаде Ройтерс.

Компанията обяви, че продуктът, който разработва за атопичен дерматит, тежка форма на екзема, е постигнал всички основни цели в проучването от фаза III, показвайки статистически значими подобрения в изчистването на кожата и тежестта на заболяването в сравнение с плацебо след 24 седмици.

Данните обаче изглеждат слаби в сравнение с тези за "Дупиксент" (Dupixent), най-продаваният лекарствен продукт на "Санофи", който лекува същото заболяване и чиято патентна защита изтича през 2031 г.

Компанията е обявила намиращия се в експериментална фаза продукт за потенциален наследник на "Дупиксент", а анализаторът от "Барклис" (Barclays) Емили Фийлд заяви пред Ройтерс, че инвеститорите са го разглеждали като водещ продукт на "Санофи", който ще поеме щафетата, още преди да бъдат публикувани данните.

"Ето защо наблюдаваме сериозно влияние върху акциите поради опасенията, че "Санофи" няма да може да замени "Дупиксент" след изтичане на патента", каза Фийлд.

Акциите на "Санофи" паднаха с 10,3 на сто към 12:50 часа българско време и регистрираха най-значителното понижение в европейския индекс STOXX 600.

"Дупиксент", който "Санофи" разработва и е съсобственост на американския фармацевтичен производител "Редженерън" (Regeneron), е одобрен не само за екзема, но и за други имунно-свързани състояния, включително тежка астма. С наближаването на изтичането на патента "Санофи" удвои усилията си върху имунологията, превръщайки тествания продукт в стълб на тези усилия.

"ДжейПиМорган" (JPMorgan) обяви, че данните потвърждават, че лекарството е по-малко ефективно от "Дупиксент", който е донесъл на "Санофи" продажби на стойност около 13 милиарда евро през 2024 г.

Ю Би Ес (UBS) нарече ефикасността на лекарството солидна, въпреки че показва по-слаби резултати от "Дупиксент", добавяйки, че това може да бъде компенсирано от предимството на по-рядкото дозиране на амлителимаб, което някои пациенти, които не желаят инжекции, може да предпочетат.