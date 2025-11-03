10 признака, че колегата ви е манипулатор

И 10 трика да не му се поддавате, когато се налага да вършите обща работа

"Точният човек" е специален проект на "24 часа" за професионалния успех, растежа в кариерата, личностното развитие, отношенията на работното място, за добрите практики на работодателите, за новини от HR сектора и мениджмънта, за пазара на труда и свободни работни места.

Ти явно не разбираш, казва Владимирова достатъчно силно, че да чуят всички, и демонстративно се оттегля от разговора ви. Тя е колежката, с която имате да свършите обща задача.

Знаехте си, че ще е неприятно, защото Владимирова е от най-отровните хора в екипа. Но не очаквахте, че работата още в самото начало ще зацикли. И се чудите как да спасявате положението - да я спрете ли, въпреки че публично ви е обърнала гръб.

Репликата "Ти не разбираш" издава манипулатор. Негова ярка характеристика е, че се старае да овладее другия, като снижи самооценката му.

Целта на колежката е да срине самоувереността ви, че знаете какво правите, и да ви подчини - за да действате по задачата така, както тя каже, да свършите повечето работа, да направите нещо в нейна изгода.

Ако не реагирате веднага, приемате волята й и роля на жертва. Позволявате й да диктува взаимоотношенията ви, заради което и няма да се чувствате добре, и няма гаранция, че ще завършите успешно задачата.

А като се случи провал, със сигурност Владимирова вас ще обвини. Втори знак за манипулатор е, че той винаги прехвърля вината и паралелно внушава срам - "колко си накадърен/а".

Затова не оставяйте колежката да напусне разговора, а щом каже "Ти не разбираш", отвърнете "Обясни". Така давате ясен сигнал, че не се хващате на номера, не си снижавате самооценката, не приемате да се подчинявате.

Манипулаторът не се отказва лесно, Владимирова ще продължи да търси пролуки, за да ви влияе. Отбраната е уморителна и затова най-практичният съвет е да избягвате да си имате работа с този тип токсични хора. Но след като ви е споходил лошият късмет да изпълнявате обща задача, постарайте се да разпознавате хватките на колежката и да ги неутрализирате.

В делова среда често използван манипулативен подход е бюрократичният тормоз.

Колежката не ви е началничка, но ще ви изтощава с педантични изисквания как да си вършите вашата работа, уж за да може да си свърши тя нейната. Или ще ви товари с ненужна бюрокрация, за да ви пречи и да ви изкара неспособни да се справяте.

Като знаете отлично отговорностите си, защитавайте позиците си. Трябва категорично да отрежете мераците на манипулатора да ви наложи властта си. Иначе той все повече ще злоупотребява с нея.

Много любимо оръжие му е интелектуалният тормоз.

Когато колежката ви залива с факти, числа, статистики, употребява термини и уж специфичен професионален жаргон, със сигурност иска се представи за експерт, на когото трябва да се подчинявате.

Понякога манипулаторът може да е наистина перфектен специалист, но гледайте и слушайте внимателно дали изобилието от информация е необходимо за това, което вършите заедно. Вероятно не е, а колежката се опитва да ви смачка, като използва вкореното у всекиго убеждение, че знанието е сила, обясняват поведенческите психолози.

Обикновено манипулаторът веднага след като ви е удавил в компетентността си и ви е убедил във вашето невежество, дава ограничени варианти за избор и притиска да решавате бързо.

Така ви напряга и ви води към предпочитания от него вариант. Може да поставя ултиматум, да отправя завоалирани заплахи, да предупреждава за страховити последствия от вашето бавене или отказ.

Не бива да взимате решение под натиск, защото ще влезете в капан. Нали сте наясно със сроковете, като добри професионалисти можете да прецените вариантите и ефектите. Запазете хладнокръвие и кажете на манипулатора "Не бързаме, ще помисля". След това вие демонстративно се оттеглете от разговора.

Не се чудете, ако Владимирова започне да няма време за вас, да не отговаря на съобщения и позвънявания. Този трик се нарича игнориране. С него колежката се прави на важна - "заета съм, имам общи задачи не само с теб, ръководството ми възлага високи отговорности". По-същественото е, че се опитва тя да диктува динамиката на взаимоотношенията ви и по този начин пак да ви подчинява.

Не го допускайте, а си пазете доказателства колко пъти е отхвърлила комуникация и ги покажете на шефа под благовиден предлог. Например "Владимирова май е много натоварена и не й остава време да работим по задачата, която ни възложихте".

Психолозите съветват изключително да внимавате, когато общувате с манипулатор. Седми признак, че той е такъв, е преиначаването.

Колежката ви няма да се посвени да използва срещу вас ваши думи, като ги извади от контекст, допълни, доукраси. Най-безскрупулните дори открито лъжат, като ви слагат в устата неща, които никога не сте казвали.

Желязно правило с Владимирова трябва да ви е да си мерите приказките. От само себе си се разбира, че никога не бива да й давате възможност да научи и нищо лично за вас.

Клеветите и клюките са силно обичани от манипулаторите, така че се опитвайте през доверени и почтени колеги периодично да проверявате какво говори манипулаторката за вас.

Вероятно ще научите, че ви коментира, като ви омаловажава. Нищо не разбирате, неспособни и некомпетентни сте, тя върши всичката работа и т.н. Може да не употребява тези думи, но с други, по-рафинирани да оставя тъкмо това впечатление.

Злонамерената информация причинява стрес и човек полага усилия да я опровергава, вместо да работи. Това е и целта на манипулатора. По-слабите хора често гледат някак да се спогаждат с него, за да не се борят с отвратителните му сплетни.

Само че манипулаторът е лош човек, подчинението на жертвата го настървява и става още по-агресивен към нея. Не влизайте в играта му, а се старайте шефът и всички в екипа да разбират истината за приноса ви.

Рафинираните не са груби, но са саркастични

Десета характеристика може да е опит за подчиняване чрез грубост - викове и словесно насилие. Но най-ловките манипулатори не ползват този начин, а действат "со кротце, со благо".

Често обаче прибягват до сарказъм. "Този начин на словесно насилие въздейства на дълбоко емоционално ниво на жертвата, а за манипулатора е много удобен. Като се засегнете, той казва "Ти пък от шега не разбираш". Най-добрият подход е да запазите самообладание и да изгледате презрително манипулатора. Не показвайте, че сте се засегнали, защото той забелязва, че това е слабото ви място и започва да ви удря по него", препоръчват поведенческите психолози.

В "Точният човек" можете да прочетете още:

"Извинявай, но..." и още 5 грешни начина да покажете разкаяние към колега

Тънката граница между настъпателност и скандалджийство в деловия живот

Искайте, за да ви се даде по-висока заплата

15-те тайни на успелите

Наръчник да се справяте с колега емоционален вампир

Теория и практика на конфликтологията

Плюсове и минуси партньорите в двойката да са от една професия

Първите 90 дни: как да се докажете на новата работа

Какво е стрес на властта и как пречи в деловия живот

Седемте ключа към успеха

Стратегически оптимизъм и защитен песимизъм - с кое печелите успех

Какво е таймбоксинг и как повишава професионалната продуктивност