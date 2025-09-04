Заявленията за помощи при безработица в САЩ достигнаха нов рекорд

Заявленията за обезщетения при безработица в Съединените щати нараснаха до най-високото си равнище от юни насам, съобщи Си Ен Би Си. Това е пореден сигнал за охлаждане на пазара на труда.

По данни на Министерството на труда първоначалните молби за обезщетения са се увеличили с 8000 до 237 000 през седмицата, приключила на 30 август. Очакванията на анкетираните от Блумбърг икономисти бяха за 230 000 молби. Четириседмичната средна стойност, която изглажда колебанията, достигна 231 000 – най-високото ниво от юли насам. Най-голямо увеличение е отчетено в щатите Кънектикът и Тенеси, съобщава БТА.

Продължаващите молби – показател за броя на хората, които вече получават обезщетения – са останали почти без промяна на равнище 1,94 милиона.

Компаниите проявяват по-голяма предпазливост при наемането на служители заради несигурността около икономическото въздействие от политиките на президента Доналд Тръмп. Данни на компанията за подбор на персонал "Чалънджър, Грей енд Кристмас" (Challenger, Gray & Christmas) показват, че плановете за наемане са спаднали до най-ниското си ниво за месец август, откакто има налични данни през 2009 г., а планираните съкращения на работни места са се увеличили.

Според публикуван по-рано доклад на консултантската компания "ЕйДиПи Рисърч" (ADP Research) темпът на наемане в частния сектор също се е забавил през август. Управлението за федералния резерв (УФР) и инвеститорите ще получат по-пълна картина за пазара на труда утре, когато ще бъдат публикувани официалните данни за заетостта през август. Очакванията на икономистите са за слаб ръст на заетостта и повишаване на равнището на безработица. Специалистите очакват, че официалният правителствен доклад ще покаже, че през август са добавени 75 000 работни места в неселскостопанския сектор, което е приблизително еднакъв брой с предходния месец според оценките, събрани от Дау Джоунс. Икономистите прогнозират, че равнището на безработица се е повишило от 4,2 на сто на 4,3 на сто.

Притесненията около пазара на труда засилват очакванията, че УФР ще намали основната лихва на предстоящото си заседание по-късно този месец. Вероятността за такъв ход се оценява на 97,4 на сто спрямо 96,6 на сто ден по-рано, показва инструментът "Си Ем И ФедУоч" (CME FedWatch).