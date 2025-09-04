"Амазон" е платил 1 млрд. паунда данъци във Великобритания през 2024 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският технологичен концерн "Амазон" е платил данъци на стойност 1 милиард британски лири (1,34 милиарда долара) миналата година във Великобритания, след като приходите му са нараснали до над 29 милиарда британски лири, предаде ДПА.

Онлайн търговецът на дребно, който е един от най-големите работодатели в страната, обяви, че данъците, които плаща, са се повишили от 932 милиона британски лири през 2023 г.

Преките данъци, които компанията трябва да плати, включват корпоративен данък, бизнес ставки и данък върху цифровите услуги.

Те са достигнали около 1 милиард британски лири във Великобритания за 2024 г., според публикация в блога на компанията.

"Амазон" е изправена пред сериозни критики за данъчните си дела във Великобритания през последните години, като компанията не е плащала корпоративен данък през 2021 г. и 2022 г. поради данъчното облекчение за "супер приспадане", което вече е реформирано.

Корпорацията е платила корпоративен данък миналата година, но няма яснота за другите данъци, отбелязва ДПА.

Базираната в Силициевата долина компания подчерта, че е сред "топ 10 на данъкоплатците във Великобритания" и планира да инвестира 40 милиарда британски лири в страната през идните три години.

Освен това общата сума на събраните от "Амазон" данъци, като например ДДС, плащано от клиентите за продуктите, които купуват или националните осигурителни вноски на служителите е достигнала над 4,7 милиарда британски лири миналата година.

Компанията също така съобщи, че приходите ѝ от дейности във Великобритания са се увеличили до над 29 милиарда британски лири от около 27 милиарда британски лири година по-рано, информира БТА.

"Амазон" има над 75 000 служители във Великобритания и обяви, че планира да наеме още хиляди като част от плана си за продължаващ растеж.

Това ще включва 2000 работни места в новия склад в Хъл и около 2000 в друг в Нортхамптън.