Виж къде са 11-те места, на които от неделя глобяват за превишена средна скорост (Карта)

Ако карате с 200 км/ч, санкцията е 700 лева, отнемат 18 контролни точки и книжката за 3 месеца

Точно в полунощ в събота срещу неделя множество камери на толсистемата започват прилагането на глобите за превишена средна скорост.

В началото и в края на всеки пътен участък ще се отчита времето, за което едно превозно средство изминава разстоянието, и се изчислява средната му скорост. Ако тя е по-висока от максимално допустимата за този пътен участък, това ще се регистрира и данните ще се предоставят веднага на МВР. Глобите са същите като за превишена скорост.

На 7 септември системата ще стартира с 22 точки за измерване,

което съответства на 11 пътни участъка. Засега от Националното толуправление оповестиха местата на 16 контролни точки, което обхваща общо 8 участъка, където средната скорост ще се измерва и в двете платна.

Най-близо до столицата са два пътни участъка. Единият се намира на северната скоростна тангента между Илиянци и Чепинци, където още преди една година бе направено тестово засичане на средната скорост. Тогава бе установено, че има водачи на леки коли, които

профучават в този магистрален участък с 210 км в час,

което представлява превишение на максимално допустимата скорост със 70 км в час.

Другият близък пътен участък, където средната скорост вече се измерва, но от 7 септември ще се налагат и глоби, е на магистрала “Тракия” между изходите за Вакарел и Ихтиман, приблизително на 25 км от излизането от София. Там също средната скорост ще се засича и в двете платна на магистралата.

Още четири от участъците с измерване на средната скорост се намират на магистрали - между Слатино и Кочериново по “Струма”, участъкът от същата магистрала между Сандански и Дамяница, между Цалапица и Радиново на “Тракия” и между Струйно и Шумен по частта от “Хемус” откъм Варна. Останалите места са на първокласни пътища (виж картата).

Националното толуправление има техническа готовност за включване на 126 отсечки от републиканската пътна мрежа с обща дължина около 1200 км. Очаква се издаване на методически указания от Министерството на вътрешните работи, след което тези участъци могат поетапно да бъдат включени в реален секционен контрол на средната скорост. Предвижда се до края на годината целият планиран обхват от 126 отсечки да започне реално да функционира, казаха от националното толуправление.

Глобите

се налагат и в зависимост от вида на пътното превозно средство

Например тежкотоварните камиони, които имат право да се движат по магистрали с максимална скорост 100 км в час, а се движат със 140, биха получили глоба от 300 лева, колкото е за превишение на допустимото с 40 км в час извън населено място. А водачът на лека кола, която бъде засечена със средна скорост с 60 км в час над допустимото по магистралата, т.е. ако кара с 200 км в час, би трябвало да получи 700 лева глоба, да му се отнемат 18 контролни точки и да бъде лишен от шофьорска книжка за 3 месеца.