Магистрала “Европа” е готова, може да я пуснат от 15 септември

Строителният контрол назначи държавна приемателна комисия

Дирекцията за национален строителен контрол назначи държавна приемателна комисия за последния участък на магистрала “Европа” - 16-те километра между Сливница и връзката със северната скоростна тангента на столицата, съобщиха от ДНСК.

Това означава, че този участък е напълно готов, за да се пусне по него движението, тъй като приемателните комисии правят само оглед на строежа и сравняват построеното с документацията. По време на нейната работа, която продължава 10 дни по закон, МВР трябва да одобри организацията на движението и накрая министърът на регионалното развитие Иван Иванов има основание да издаде акт 16 за съоръжението, с което по него може официално да се пусне движението. Най-вероятно това ще се случи в първия учебен ден - 15 септември, който се пада в понеделник.

Магистрала “Европа” е общо 63 километра и завършва на сръбско-българската граница при ГКПП Калотина. Между Сливница и границата тя се използва от около 3 години. Решението за нейното изграждане е взето още през 2011 г. и още тогава бе включена за финансиране по европейските кохезионни фондове. Стойността ѝ според първоначалните планове трябваше да е малко над 450 млн. лв., но тази сума отдавна е надмината, тъй като изграждането ѝ се проточи над едно десетилетие и се наложи цената да бъде индексирана няколко пъти. На практика тя не се строеше в продължение на около 4-5 години, когато при служебните правителства не бе даван ход на исканията за преправяне на проектите и за отчуждаване на терени.