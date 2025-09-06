Пловдив е шампион по модерна промишленост, работят 69% от хората до 64 г.

У нас няма община като Пловдив с толкова много места за персонал, създадени от чужди инвеститори

Пловдив е безспорен икономически шампион на България в няколко отношения.

Никоя друга местна икономика в страната няма толкова голям дял от работни места в промишлеността, а и никъде другаде няма такъв размер на мехатрониката и аутомотив сектора – все

модерни отрасли, които създават висока добавена стойност

Също така няма друго населено място, в което толкова голям дял от работните места да са създадени от чужди инвеститори.

Причината за последното е ясна - заради удобното си разположение и добрата транспортна свързаност Пловдивското поле съсредоточи няколко големи индустриални центъра. В самия град и около него - в Раковски и община Марица, се намират предприятията на множество чужди инвеститори. А "Тракия икономическа зона" е от най-големите икономически проекти в България изобщо - съсредоточава инвестиции за над 1 млрд. евро.

Мехатрониката и аутомотив производствата традиционно се отличават с по-висока производителност от средното за българската индустрия. Специално в Пловдив в тези предприятия производителността е 2 пъти и половина по-висока от тази в текстилния сектор в региона, както и с близо 50% по-висока от тази в сектора на храните и напитките. По-висока е дори с над 20% от средните стойности за тези два бранша на национално ниво.

Една скорошна класация на индустриалните индекси в България, направена от икономистите Георги Стоев и Весислав Илиев, показа, че всичко това би поставило Пловдив на първо място по много показатели.

Това, което традиционно класира общината на второ място, е, че нископроизводителни сектори като текстилната промишленост и производството на храни също са доста развити. Те се отличават с несравнимо по-малък принос в добавената стойност в региона, но с твърде голям брой на работните места - над 9000 в текстилната индустрия и близо 14 хил. в храни и напитки. Тези производства продължават да държат в Пловдив нетипично висок процент за модерна индустриална икономика.

Популярността на Пловдив като инвестиционна дестинация

все още е голяма, както и преди години. Дори води до известно прегряване на пазара на труда, където конкуренцията за кадри причини доста голям ръст на заплатите – 9,2% средногодишно за последните 7 г.

Пловдив вече разполага с добра основа за създаване на цял клъстер от развити предприятия в областта на мехатрониката и аутомотив индустрията, много от които представляват свързани производства.

Област Пловдив се характеризира с много равномерно икономическо развитие за разлика от повечето други, където стопанската дейност се концентрира в областните центрове.

Очаквано и тук най-голямата общинска икономика е тази на Пловдив - с 4,6 млрд. лв. добавена стойност, но

и по-малките общини имат значителни икономики

Например в "Марица" приближава 500 млн. лв. добавена стойност, а с над 200 млн. лв. са и Асеновград, Раковски и "Родопи", с над 100 млн. лв. – Карлово, Сопот и Съединение.

Относителните равнища на стопанско развитие на 3 от по-малките общини са по-високи от това на областния център – в Сопот добавената стойност през 2021 г. достига 16 хил. лв. на човек, в "Марица" – 15,5 хил. лв., в Съединение – 13,8 хил. лв., на фона на 13,4 хил. лв. в община Пловдив.

В Сопот, "Марица", Раковски, "Родопи" индустрията надхвърля 50% от цялата добавена стойност. Промишлената специализация на пловдивските общини се вижда веднага по водещите фирми в тях, които са сред най-големите работодатели в страната – ВМЗ, "Либхер Хаусгарте", "СКФ берингс", КЦМ.

Заетостта до голяма степен следва икономическата активност – в община Пловдив работещите са 69% от населението на възраст между 15 и 64 г., в Сопот – 67%, в "Родопи" – 65%, в Раковски, "Марица" и Куклен – по 62%.

Повсеместното възстановяване на пазара на труда след пандемията доведе до свиване на безработицата. Само една община – Кричим, отбелязва повишение на регистрирания от Агенцията по заетостта коефициент на безработица, при това само с 0,5 пункта.

Разликите между отделните общини обаче остават значителни – докато в Пловдив делът на безработните е 2,5% от населението в трудоспособна възраст, а в Сопот – 2,8%, то в Брезово той е 14,5%, в Кричим – 11,3%.

Пловдив е сред регионите с най-активна ежедневна трудова миграция

Всеки ден община Пловдив приема по 34 400 работници от други общини, "Марица" – 5600, Раковски – 2300. Процесът е двупосочен – както голям брой работници пътуват всеки ден от областния център към индустриалните предприятия в малките общини наоколо, така и мнозина пътуват към работните си места в добре развития сектор на услугите в града.

Най-големият донор на работници е "Родопи", където 58% от заетите работят в друга община. Засилената трудова миграция в района означава, че инвестициите в свързаност между областния център и околните индустриални общини са от особено голямо значение за Пловдив.