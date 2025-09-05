Симеон Дянков: По-добре 22% ДДС, отколкото да вдигнем осигуровките

По-добре е ДДС да е 20-22%, отколкото да се вдигнат социалните осигуровки - това е най-лошия вариант. Това заяви бившият финансов министър Симеон Дянков, сега председател на Фискалния съвет пред bTV.

22% ДДС той предложи в понеделник. Попитан за това по-късно от медиите, премиерът Росен Желязков отрече и нарече този сценарий "фантасмагории".

Това (б.а. - че премиерът нарича вдигането ДДС "фантасмагории") е добра новина. Оказва се, че вместо ние във Фискалния съвет и другите анализатори да работим и по приходите, и по разходите, през следващите месеци, всъщност приходите няма да се вдигат. Ние ще гледаме само как да намалим разходите, каза Дянков.

Когато правителството казва такива неща за хора, които представляват независими институции, почваш да се чудиш дали в България въобще има възможност за независими институции. Ние, хората, които работим в такива институции, се сблъскваме с това постоянно, каза Дянков като шеф на Фискалния съвет. Съветът просто е потърсил вариант за увеличаване на приходите, понеже няма как разходите да бъдат намалени, обясни той.

Предложих 20-22% ДДС не защото го искам, а защото правителството няма друг избор. Аз не съм за вдигане на ДДС, просто казвам, че сме с дефицит над 3% и трябва нещо да се направи, каза още Дянков.