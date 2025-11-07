Ако сте опрели глава в тавана, си струва да направите стъпка назад в кариерата

Такъв риск се поема при добра преценка за скорошните перспективи на новото място и дългосрочен план за професионалното ви развитие

"Точният човек" е специален проект на "24 часа" за професионалния успех, растежа в кариерата, личностното развитие, отношенията на работното място, за добрите практики на работодателите, за новини от HR сектора и мениджмънта, за пазара на труда и свободни работни места.

Краят на годината наближава, а пред вас не се очертава стъпка нагоре по кариерната стълба. Опрели сте глава в тавана и май в тази фирма нямате шанс да растете, въпреки че шефовете ви хвалят за успехите, които постигате. Просто няма свободни места на по-високите постове, не се очертава и скоро да се отворят.

За съжаление и на пазара няма подходящо предлагане на мениджърски длъжности в компании от вашата индустрия.

Тогава трябва да помислите за други начини да се придвижите професионално напред, защото застоят ще ви навреди.

Един вариант е да се огледате за добра динамична компания, в която има шанс по-бързо да ви се отворят възможности за изкачване в йерархията, и да предприемате т.нар. хоризонтално придвижване. Т.е. местите се на приблизително същата позиция. Проявявате инициатива, доказвате, че можете да се справяте с по-големи, по-разнообразни и по-отговорни задължения от възложените ви. После идва издигането.

Друг вариант е т.нар. придвижване на зигзаг. Накратко, това ще рече, че предприемате коса линия - сменяте фирмата, като отивате на също толкова висока позиция в друга, но от различен бранш. Понеже ще се озовете в нов бизнес, не е голяма вероятността бързо да можете да потеглите нагоре, към следващо ниво в йерархията. Известно време кариерата ви отново ще е като хоризонтална черта - трупате фундамент, върху който да надграждате. След това се устремявате към по-висок мениджърски пост.

Третият вариант изглежда най-неблагоприятен – в нова фирма, но на длъжност, която е крачка назад в йерархията. Специалистите по кариерно развитие обаче твърдят, че това може да е отлична перспектива, ако много внимателно се информирате и анализирате всички възможности.

Поемете премерен риск и за крачка назад, ако новата работа ще се впише в дългосрочния ви кариерен план, а атмосферата в новия колектив ще допринася за професионалното ви развитие. Кати Каприно, консултант по кариерно развитие, дава пример: "Представете си, че по пътеката към върха има дълбока цепнатина, която трябва да прескочите. За да го сторите, е нужно да се засилите, т.е. да отстъпите назад, за да се отблъснете. И в кариерата, за да направите скок, понякога трябва да направите крачка назад".

Важното е да прецените правилно перспективите за кариерен растеж на новото място. То е ясно, че ако липсват реални възможности за напредък, няма смисъл от стъпка назад. Но Кати Каприно добавя, че начина, по който възприемате своята работа, зависи и от хората, с които общувате. Така че оценете и този фактор на новото работно място.

Експертите са категорични, че трябва да гледате не само към възможностите там скоро да изкачите едно-две стъпала нагоре в йерархията, а да си представите как това ще се отрази върху кариерата ви за години напред.

Грег Мензоне, ръководител на бостънска агенция за набиране на персонал, съветва при обмислянето на евентуална стъпка назад непременно да имате дългосрочен план. "Трябва да прецените - казва той - доколко вашата кариерна стъпка ще ви позволи да се потопите в новата работна среда и да получите достъп до по-сложни работни функции, доколко интересни ще ви бъдат новите задачи и как това ще повлияе на кариерата ви като цяло."

Според него, преди да предприемете маневрата, трябва да сте сигурни, че на новото място ще получите:

● възможност да се развивате и да растете;

● колеги, с които ще се разбирате и от които имате какво да учите;

● проекти, които ви откриват нови перспективи;

● шанс да усвоите нови професионални навици и да ги приложите в нови сфери.

Професионалната стъпка назад е непрестижна, вероятно ще учуди колегите и приятелите ви. Но вие не правите хаотични безцелни движения. В крайна сметка никой друг освен вас не знае кое е правилното за вашата кариера, така че не плащайте данък обществено мнение.

