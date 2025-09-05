Германците изтеглили 10 млн. потребителски кредити за 2024 г.

Броят на новоотпуснатите потребителски (или "на вноски") кредити в Германия е надхвърлил през 2024 г. 10 милиона за първи път, като все по-често те се използват и за малки покупки. Това показват най-новите данни на германската кредитна агенция "Шуфа" (Schufa), цитирани от германските икономически издания.

Около половината от новите кредити през миналата година са били на стойност под 1000 евро, сочат данните. През 2020 г. делът на тези т.нар. дребни кредити е бил около 20 процента, предава БТА.

От "Шуфа" предупреждават, че този ръст увеличава риска от свръхзадлъжнялост, особено когато потребителите комбинират няколко малки кредита или използват опции като "Купи сега, плати по-късно" (Buy now pay later).

От 2020 до 2024 г. броят на новите потребителски кредити в Германия се е увеличил от 6,7 милиона на над 10 милиона годишно. В същото време общият брой на активните заеми в Германия е нараснал от 17,6 на 19,6 милиона. Най-значителен е ръстът при малките кредити под 1000 евро – от 1,3 на 3,8 милиона за пет години.

"Този силен ръст на малките активни кредити подчертава потенциалния риск от задлъжнялост", коментира Оле Шрьодер от Управителния съвет на "Шуфа", цитиран в прессъобщение. По думите му потребителите по-лесно губят представа за общата си дългова тежест и месечните си вноски, когато използват множество малки кредити едновременно.

Схемата "Купи сега, плати по-късно" позволява отлагане на плащането за онлайн покупки или разсрочване на суми дори под 200 евро. Тя обикновено се предлага от външни платежни оператори, а не от самите търговци. Според Федералната служба за надзор на финансовите услуги (BaFin, БаФин), именно заради това някои от тези кредити са изключени от задължителни проверки за кредитоспособност.

"Това, което изглежда като предимство, всъщност е риск", подчертават от БаФин на своята интернет страница. Според регулатора потребителите, които се възползват от тези модели, често са финансово уязвими и е възможно да не преценят реално възможностите си за погасяване.

Регулаторът съветва потребителите да съобразяват покупките си с реалните си възможности, като отчитат текущото си салдо, месечните си фиксирани разходи и други обичайни плащания. Те трябва да следят общата стойност на кредита, а не само размера на месечната вноска, и да обръщат внимание на възможни допълнителни лихви и такси.

Банковата асоциация в Германия също препоръчва внимателно отношение към допълнителни продукти, като например оферти за кредитни карти, които често се предлагат заедно с разсроченото плащане. Освен това подчертава значението на стриктното спазване на сроковете за плащане, тъй като просрочията могат да доведат до високи такси, лихви за забава и разходи по събиране на дълга.

Анализ на "Шуфа" по възрастови групи показва, че най-голям е делът на потребителите с активни заеми сред хората на възраст между 35 и 44 години. Увеличение има и при младите на възраст от 18 до 34 години, но в по-слаба степен. При по-възрастните от 55 години нагоре броят на активните кредити остава стабилен или леко намалява.