Еврото поскъпва спрямо долара а в сутрешната междубанков търговия във Франкфурт, съобщиха германски сайтове за финансова информация. Това се случва преди по-късно днес да бъдат обяви данни за пазара на труда в САЩ, както и втората оценка на Евростат за динамиката на брутния вътрешен продукт в ЕС и еврозоната през второто тримесечие, предава БТА.

Единната европейска валута се котира за 1,1678 долара към 9,07 часа българско време, или с 0,21 на сто над нивото на вчерашното затваряне.

Преди това Европейската централна банка беше определила референтния курс на 1,1647 долара за евро.