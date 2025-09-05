Тонка Трайкова: Марката „Родна стряха“ на „Лидл“ ни учи да обичаме българското

Българско филе грабна сърцата и на швейцарците

През ноември 2025 г. се навършват 15 години от стъпването на Lidl на българския пазар. Това са 15 години на труд, развитие, израстване и нови идеи, в които българският вкус е неизменна част от историята на компанията. През тези години търговската верига създаде здрави бизнес партньорства с над 300 български предприятия, едно от които е „Карол - Фернандес Мийт - КФМ”. Това е българска компания, създадена в зората на демокрацията в далечната 1990 г. Продължава традициите на една от първите частни фабрики за колбаси „Карол“ и на старата фамилна испанска фирма „Мануел Фернандес“. Произвежда широка гама от традиционни месни продукти – шунки, сурово-сушени деликатеси и луканки, филета, пастети, варени колбаси под марките „КФМ” и „Молерите”. Фирмата се стреми да осигури разнообразна, вкусна и качествена храна, като съчетава традиционни рецепти с модерни технологии. Партньорството между КФМ и „Лидл България“ е един от най-ярките примери за успешно сътрудничество между български производител и голяма международна търговска верига. То е важен фактор за развитието на КФМ и за утвърждаването на нейните продукти както на българския, така и на европейския пазар. За ползите от това партньорство разговаряме с управляващия съдружник на компанията Тонка Трайкова:

- Г-жо Трайкова, КФМ е фирма с 35-годишна история и е един от лидерите в месопреработвателната промишленост у нас. Какво Ви задържа толкова дълго в този бранш?

- Още от самото начало вярвахме, че качеството, традицията и уважението към храната са в основата на устойчивия бизнес. Считаме, че работата в хранителния сектор е не просто бизнес. Това е отговорност към всеки дом, до който стигат нашите продукти. В годините израснахме с представата за истински вкус и качество и тази представа продължава да бъде нашият компас в работата, която вършим ежедневно.

- През изминалите години България преживя спадове и пикове, кризи и периоди на икономически подем. Кои са най-важните моменти във вашата корпоративна история на успеха?

- Създаването на „Карол“ след промените през 90-те години, стратегическото партньорство с испанската фамилия Фернандес и появата на КФМ през 2000 г. са основни етапи в нашето развитие. Те ни дадоха стабилност, но и международна перспектива. С дългата си история, със своите икономически и пазарни резултати, КФМ е сред примерите за успешен и устойчив във времето бизнес модел. Запазена марка на компанията е качеството, което е неподвластно на промените в икономическата среда. Затова хората харесват нашата продукция. Лоялността към нашите продукти и брандове е огромна. Ние също сме удовлетворени. Радваме се, че българите не искат да загърбят вкуса на автентични деликатеси като „Панагюрска луканка“, филе „Елена“, „Смядовска луканка“, „Странджански дядо“, „Амбарица“, „Бабек“, „Бански старец“, шпек „Бургас“.

- Какво се търсеше най-много в миналото и кои са топ продуктите сега?

- Преди клиентите търсеха предимно класически колбаси – луканка, суджук, шпек, шунка. Потребителят днес е образован, любопитен и взискателен. Изисква ясен произход, постоянно качество, разбираем етикет. Наблюдава се по-широко търсене на стоки с т.нар. „чист етикет“. Това са колбаси с високо съдържание на месо и без излишни добавки. В отговор на тези търсения произвежданите от нас натурални продукти не съдържат заместители на месо, глутен, ГМО, алергени. Консервантите и оцветителите са сведени до минимум И не на последно място, те са с минимално количество сол в рецептите. По намаляването на солта работим от 3-4 години. Това е сложен процес, защото солта действа като консервант и когато тя се намалява, то суровината трябва да е с изключително добро качество и сушенето да се извърши така, че продуктът да има същия срок на годност, както когато в него има повече сол.

С други думи стремим се сурово-сушените ни деликатеси да бъдат не само вкусни, но и балансирани, с високо съдържание на натурален месен протеин и да са здравословни.

В нашия забързан свят хората търсят и удобството. Това е и причината да развием линия от слайсирани (нарязани) деликатеси и да инвестираме в по-екологични решения.

Например, фолиото на опаковките да е с по-малка дебелина, защото колкото е по-тънко, толкова по-малко ще замърсява. Същото се отнася за етикетите – да са по-компактни, с по-малко цветове, прозрачни. Вършат същата работа, но щадят природата. Стремим се все повече към създаване на „удобни“ разфасовки. Голяма част от портфолиото ни се състои от нарязани продукти, с което следваме тенденциите в пазаруването на дребно.

Голямата ни цел е да отговорим на високите изисквания на съвременния човек за истинска, натурална и по-здравословна храна. Фокусът ни си остава върху премиум продуктите с т.нар. „чист етикет“, както вече посочих, шунките, традиционните сушени салами и деликатеси. Асортиментът ни е разнообразен и всеки може да намери това, което отговоря на неговия вкус и хранителен режим.

- Откога работите с „Лидл България“? Как започна партньорството Ви и кое беше най-голямото предизвикателство в началото?

- С „Лидл България“ стартирахме партньорството си през далечната 2010 г. и това е една от най-значимите стъпки в нашата фирмена история. Тогава ние бяхме избрани от „Лидл България“ от една страна заради качеството и разнообразието на продуктите ни, а от друга, защото през 2006 г. бяхме сред първите лицензирани за ЕС предприятия със сертифицирани системи за контрол на качеството и безопасността на храните. Това партньорство не само ни изведе на международната сцена, но и ни накара да мислим още по-отговорно за всеки детайл в производството. Безкомпромисното спазване на стандартите за качество и безопасност на храните, което е и сред основните изисквания на Lidl, стана основна наша задача и грижа.

- Продажбите Ви чрез Lidl нарастват с всяка година. Наложи ли се да инвестирате в нови машини и оборудване, в разширяване на мощностите?

- Инвестициите в оборудване и модернизация надхвърлят 22 милиона евро. Това включва не само машини, но и иновации в енергийна ефективност и безопасност.

- Как отговаряте на високите изисквания на Lidl към качеството по цялата верига - от суровината до готовия продукт?

- Всяка партида минава през серия от лабораторни и сензорни тестове както от нас, така и от „Лидл България“. Спазваме IFS стандартите за храните, имаме вътрешни паспорти за всяка рецепта. Компанията ни е сертифицирана и за производството на храни с традиционно специфичен характер (ХТСХ), което е изключителна гордост за нас, защото сме приели като своя мисия съхраняването и популяризирането на автентичните български технологии и рецепти. Всъщност ключова причина за успеха на съвместното ни партньорство с Lidl е именно това, че споделяме общи ценности – за безкомпромисно качество, вкус и съхраняване на традиционни вкусове и рецепти. Под собствената марка на Lidl “Родна стряха“ развиваме продукти като луканка „Панагюрска“ (парче и слайс) и филе „Елена“. Заедно имаме и доста голямо акционно портфолио – Странджански дядо, Смядовска луканка, както и един нов артикул, който заедно разработихме и вече имаме няколко успешни акции – луканка „Рустик“ с червено вино. В асортимента на Lidl предлагаме и два продукта от серията Pikok pure – сушено филе и шпеков салам. Това са продукти без изкуствени оцветители и консерванти, по изцяло чисти рецепти.

- Как подбирате фермите, от които купувате суровина?

- Работим с доставчици, с които споделяме еднакви ценности: качество, устойчивост и грижа към животните. Имаме дългогодишни отношения с български и европейски производители. Използваме единствено високо качествени месни суровини от доказани производители.

- Казахте, че важен елемент от вашата бизнес философия е съхраняването на традиционния български вкус. Гордеете ли се, че работите под марката на Lidl - „Родна стряха?

- Създаването „Родна стряха“ с фокус върху автентичния роден вкус бе сред важните събития в нашата индустрия през последните години, а ние като български производител сме въодушевени от възможността да развиваме именно това направление. Считаме, че „Родна стряха“ ни учи да обичаме българското. Нещо повече, подобни инициативи са важни и за възпитанието на децата. Те трябва да знаят откъде идва храната. Трябва да уважават традициите, както и хората, които се грижат за това на семейната трапеза да има вкусна и качествена храна.

- В колко държави изнасяте чрез търговската верига?

- Досега сме изнасяли в над 9 европейски държави чрез Lidl. Филета, пастърмата и луканката са топ продукти в нашата експортна листа. Филе и пастърма например сме изнасяли за дълъг период от време в Сърбия и Гърция. Това беше извън акционната „Балканска седмица“, което е сериозно постижение. Нашата говежда пастърма имаше голям успех в Германия. Нашите филета и пастърма спечелиха сърцата и на швейцарците. Изнасяли сме ги също в Словения и Словакия, Литва и Латвия, Полша, Хърватия, Норвегия. Това е гордост, но и отговорност да представяш България по най-добрия начин. Сега работим по възможността за износ през 2026 г. на луканка и филе в обща тарелка за магазини на търговската верига в Европа.

- И накрая един въпрос по повод 15-ия рожден ден на „Лидл България“. Имате ли свой специален и неповторим момент от партньорството с търговската верига?

- Един от най-вълнуващите моменти беше, когато за първи път видяхме наш продукт на рафтовете на Lidl в Германия. Това беше наша пастърма в рамките на провежданата по това време „Балканска седмица“. Беше изключително вълнуващо. Гледаш продукт на една фабрика в Благоевград в магазин на Lidl в Берлин. Усещането е феноменално! Показахме, че можем да бъдем равностойни на международните брандове, без да губим идентичността си. Това е момент, който няма да забравим.

- Какви са бъдещите ви планове за развитие на сътрудничеството?

- Разширяване на продуктовото портфолио, повече Clean Label решения и още по-силно експортно присъствие. Разглеждаме възможности за нови храни с традиционно специфичен характер (ХТСХ) и био сертификация. Вярваме, че с Lidl можем заедно да направим още много – и за пазара, и за потребителите.