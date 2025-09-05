ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦСКА 1948 взе национал на Беларус

Времето София 22° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21237453 www.24chasa.bg

Цените на петрола с първи седмичен спад от близо месец

856
Петрол СНИМКА: Pixabay

Цените на петрола поевтиняват за трета поредна сесия в азиатската търговия, като се очаква суровината да реализира първи седмичен спад от три седмици насам, на фона на увеличаващи се очаквания за по-високо предлагане и изненадващо нарастване на запасите от суров петрол в САЩ, предава БТА.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа спаднаха с 10 цента или 0,15 на сто до 66,89 долара за барел, а американският лек суров петрол поевтиня с 13 цента, или 0,20 на сто, до 63,35 долара за барел.

За седмицата до момента Брент отчита спад от 1,78 на сто, а американският сорт – от 1 на сто, сочат данни на Ройтерс.

"Пазарът остава под натиск заради опасения от повишаване на доставките от страна на ОПЕК+", се посочва в анализ на "Ей Ен Зет Рисърч" (ANZ Research). Очакванията се засилват, че страните от групата ще увеличат производството, за да си върнат пазарни дялове, изгубени в полза на американските производители на шистов петрол.

Според два източника, цитирани от Ройтерс в сряда, осем държави от ОПЕК и съюзници като Русия ще обсъдят ново увеличение на добива през октомври на среща в тази неделя. Потенциалното вдигане на добивите ще представлява преждевременно частично прекратяване на договорените ограничения от 1,65 милиона барела дневно, или около 1,6 на сто от световното търсене.

Междувременно, Управлението за енергийната информация на САЩ (EIA) съобщи вчера, че запасите от суров петрол са нараснали с 2,4 млн. барела за седмицата, при прогноза за спад от 2 млн. барела. Увеличението е свързано с началото на сезонна профилактика в рафинериите.

Анализатори от Би Ем Ай (BMI) отбелязват, че досега силното представяне на рафинериите е подкрепяло цените, но очакват намаляване на печалбите в сектора, поради забавяне в глобалното търсене и засилена профилактика, което от своя страна ще ограничи преработката и ще намали нуждата от суров петрол.

Въпреки засиленото предлагане, рисковете за доставките продължават да оказват влияние върху пазара.

Петрол СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Пазар

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание