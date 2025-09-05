Цените на петрола с първи седмичен спад от близо месец

Цените на петрола поевтиняват за трета поредна сесия в азиатската търговия, като се очаква суровината да реализира първи седмичен спад от три седмици насам, на фона на увеличаващи се очаквания за по-високо предлагане и изненадващо нарастване на запасите от суров петрол в САЩ, предава БТА.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа спаднаха с 10 цента или 0,15 на сто до 66,89 долара за барел, а американският лек суров петрол поевтиня с 13 цента, или 0,20 на сто, до 63,35 долара за барел.

За седмицата до момента Брент отчита спад от 1,78 на сто, а американският сорт – от 1 на сто, сочат данни на Ройтерс.

"Пазарът остава под натиск заради опасения от повишаване на доставките от страна на ОПЕК+", се посочва в анализ на "Ей Ен Зет Рисърч" (ANZ Research). Очакванията се засилват, че страните от групата ще увеличат производството, за да си върнат пазарни дялове, изгубени в полза на американските производители на шистов петрол.

Според два източника, цитирани от Ройтерс в сряда, осем държави от ОПЕК и съюзници като Русия ще обсъдят ново увеличение на добива през октомври на среща в тази неделя. Потенциалното вдигане на добивите ще представлява преждевременно частично прекратяване на договорените ограничения от 1,65 милиона барела дневно, или около 1,6 на сто от световното търсене.

Междувременно, Управлението за енергийната информация на САЩ (EIA) съобщи вчера, че запасите от суров петрол са нараснали с 2,4 млн. барела за седмицата, при прогноза за спад от 2 млн. барела. Увеличението е свързано с началото на сезонна профилактика в рафинериите.

Анализатори от Би Ем Ай (BMI) отбелязват, че досега силното представяне на рафинериите е подкрепяло цените, но очакват намаляване на печалбите в сектора, поради забавяне в глобалното търсене и засилена профилактика, което от своя страна ще ограничи преработката и ще намали нуждата от суров петрол.

Въпреки засиленото предлагане, рисковете за доставките продължават да оказват влияние върху пазара.