Продажбите на дребно във Великобритания през юли нараснаха над очакванията

Продажбите на дребно във Великобритания са се увеличили с 0,6 на сто през юли спрямо предходния месец, съобщиха от статистическата служба на страната (ONS), предаде Ройтерс. Това надминава очакванията на икономисти, които прогнозираха повишение от 0,2 на сто, като ръстът е подкрепен "от доброто време и провеждането на Европейското първенство по футбол за жени", съобщава БТА.

Въпреки това годишният растеж се оказа по-слаб от очакваното – 1,1 на сто. Същевременно бяха извършени значителни ревизии на предишни данни, включително понижение на ръста за юни от 0,9 на сто на едва 0,3 на сто.

От статистическата служба обясниха, че забавянето на публикуването на данните се дължи на нуждата от корекции в сезонните настройки, които досега не са отчитали адекватно фактори като Великден и различната продължителност на отчетните периоди.

"Новите данни показват сходен модел на растеж на тримесечна база, но с по-малко резки месечни колебания", заяви Джеймс Бенфорд, новоназначеният генерален директор по икономическата статистика в ONS.