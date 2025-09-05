Тръмп ще наложи мита върху вноса на чипове за компании, ако не преместят производствата си в САЩ

Американската администрация ще наложи мита върху вноса на полупроводници от компании, които не предприемат действия да преместят производствата си в САЩ, заяви президентът Доналд Тръмп снощи преди да се срещне с високопоставени мениджъри от технологичния сектор в Белия дом, предаде Ройтерс.

"Да, обсъдих го с хората тук. Чипове и полупроводници – ще наложим мита на компаниите, които не идват в страната. Ще наложим мито много скоро", заяви Тръмп, без да уточни точен срок или размер на ставките, съобщава БТА.

Откакто започна втория си президентски мандат през януари, заплахите на Тръмп за налагане на мита отблъснаха търговските партньори на САЩ, предизвикаха нестабилност на финансовите пазари и подхраниха несигурността около световната икономика, допълва Ройтерс.

"Ще наложим много значителни мита, не толкова високи, но доста значителни, като се има предвид, че за тези, които влязат в страната, които строят (заводи), или имат подобни планове, няма да има мита", каза Тръмп пред репортери.

"Бих казал, че (главният изпълнителен директор на "Епъл" Тим Кук ще е в доста добра позиция", добави той, докато Кук седеше от другата страна на масата.

Американският президент обаче се сблъска с правни пречки при налагането на митата. Тази седмица администрацията му поиска от Върховния съд на САЩ да разгледа бързо делото за законността на по-голямата част от т. нар. "реципрочни" мита, наложени съгласно закон от 1977 година. Обжалването пред Върховния съд последва решение на апелативен съд във Вашингтон, който постанови, че повечето от митата са незаконни.

По време на вечерята в Белия дом Тръмп поздрави главния изпълнителен директор на "Гугъл" Сундар Пичай и съоснователя на компанията Сергей Брин след благоприятното съдебно решение, според което "Гугъл" няма да трябва да продава браузъра си "Хром".

"Вчера имахте много добър ден", каза Тръмп към Пичай, визирайки съдебната победа за американския технологичен гигант по антитръстовото дело, допълва Си Ен Би Си.

На вечерята присъстваха също главният изпълнителен директор на "Мета" Марк Зукърбърг, съоснователят на "Майкрософт" Бил Гейтс, изпълнителният директор на "ОупънЕйАй" Сам Алтман и други.

Отсъстващ от списъка бе милиардерът Илон Мъск, който написа в "Екс", че е получил покана, но не е могъл да присъства на събитието.