Honda Prelude се завърна като хибрид

Honda Prelude направи своя северноамерикански дебют. Легендарният японски модел се произвежда от 1978 г., като последното пето поколение приключва през 2001-а.

Първият по рода си електрифициран Prelude се задвижва от хибридно-електрическа система на Honda с два мотора, която се среща в награждаваните хибридни модели Civic. Тя комбинира два големи и мощни електромотора с високоефективен 2,0-литров бензинов двигател с директно впръскване, за да осигури спортно шофиране, но и изключителни показатели за икономия на гориво. Комбинираната системна мощност от 200 конски сили и солидният въртящ момент от 232 Нм осигуряват на новия Prelude бързо ускорение на излизане от завои.

Шестото поколение Prelude бележи дебюта на Honda S+ Shift, иновативен нов режим на шофиране, който симулира изживяване при висока производителност на трансмисията. Чрез прецизно управление на оборотите на двигателя и интегриране на пера за превключване, Honda S+ Shift осигурява бързи смени на предавките чрез координация между двигателя и мощния мотор, включително мигновено превключване надолу, синхронизиране на оборотите и задържане на предавката.

Honda Prelude 2026 е първият хибридно-електрически модел на марката, който разполага с високопроизводителното шаси на Civic Type R, включително двуосно предно окачване с амортисьори, широки предни и задни следи и големи спирачки, първоначално проектирани за емблематичния хот хеч.

Със системите на окачването и спирачките, настроени специално за Prelude, включително стандартната адаптивна система за амортисьори, новото спортно купе осигурява спортно, но комфортно гранд туринг изживяване.