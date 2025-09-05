ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шефът на авиоотряда вече може да откаже да вози Ки...

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21238243 www.24chasa.bg

Виетнамци ще сглобяват автономен "Робокар" за лично ползване

Георги Луканов

[email protected]

700
Tensor Robocar има над 100 сензора. Снимка:Tensor

Нова самоуправляваща се кола, наречена "Робокар", от калифорнийска компания, наречена Tensor ще се предлага за закупуване и от частни лица. Тensor го предлага за лично ползване.

От компанията твърдят, че на борда на Robocar има над 100 сензора, всички оборудвани за автономност от ниво 4: камери, лидар, радар, микрофон, ултразвук, дори детектори за дим. 

Цялото това нещо се захранва от изкуствен интелект и може да извършва собствени проверки, и дори да се самоподдържа. Създателите му твърдят, че дори можете да говорите с него.

Уникалната антономна кола използва чипове от Nvidia, ще бъде произвеждана от виетнамската марка VinFast и ще се предлага в САЩ, Европа и ОАЕ.

Tensor Robocar има над 100 сензора. Снимка:Tensor
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво печелим, когато губим от Испания с 0:3