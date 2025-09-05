Виетнамци ще сглобяват автономен "Робокар" за лично ползване

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нова самоуправляваща се кола, наречена "Робокар", от калифорнийска компания, наречена Tensor ще се предлага за закупуване и от частни лица. Тensor го предлага за лично ползване.

От компанията твърдят, че на борда на Robocar има над 100 сензора, всички оборудвани за автономност от ниво 4: камери, лидар, радар, микрофон, ултразвук, дори детектори за дим.

Цялото това нещо се захранва от изкуствен интелект и може да извършва собствени проверки, и дори да се самоподдържа. Създателите му твърдят, че дори можете да говорите с него.

Уникалната антономна кола използва чипове от Nvidia, ще бъде произвеждана от виетнамската марка VinFast и ще се предлага в САЩ, Европа и ОАЕ.