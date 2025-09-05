ВАС пак отмени, окончателно, формулата за определяне на сградната инсталация

Петчленен състав на ВАС окончателно спря изпълнението на Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради – етажна собственост. Той остави в сила решението на тричленен състав на ВАС от 11 юли, което спира методиката. Става дума за формулата, по която се пресмята процентът сградна инсталация в блока, когато етажната собственост не си е избрала един от четирите начина за определянето й, посочени в Закона за енергетиката.

Да припомним, че с решение от 10 февруари пак петчленен състав на ВАС отмени досегашната формула в наредбата за топлоснабдяване, по която се пресмята сградната инсталация. И то беше в сила от 25 февруари. Министерството на енергетиката пусна за обществено обсъждане промяна в наредбата, в която бе определен фиксиран 30% дял на сградната инсталация за тези, които не са избрали как да се смята сградната инсталация. По-късно, след срещи с бранша, препотвърди формулата.

Тя отново е оспорена пред ВАС. Тричленен състав я отменя, е петчленния състав потвърждава решението.

С едната жалба пред петчленния състав се оспорва отхвърленото искане за обратно действие, от 25 февруари на спиране на изпълнението на параграф 3 от наредбата.

Касационната инстанция приема, че определението на съда в тази част е правилно, тъй като оспорената разпоредба е заключителна по своя характер и има еднократно действие. Следователно, тя не би могла да доведе до бъдещи, допълнителни, значителни или трудно поправими вреди.

Втората жалба е на министъра на енергетиката, която оспорва определението на първоинстанционния съдебен състав, в частта, с която се спира изпълнението на методиката за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради – етажна собственост. С нея е установен метод за определяне на количеството топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация при въведена система за дялово разпределение чрез индивидуални разпределители, когато потребителите на топлинна енергия в сграда – етажна собственост, не изберат метод на разпределение, именован „Зависимостта за сградната инсталация".

Върховните магистрати приемат за законосъобразен и обоснован извода на тричленния състав, че вредите, които ще претърпят жалбоподателите са икономически и са непротивопоставими на обществения интерес. Съдът може да спре предварителното изпълнение на оспорената разпоредба, ако то би могло да причини на оспорващия значителна или трудно поправима вреда.

Магистратите смятат, че спорът засяга правната сигурност на обществените отношения, свързани с топлоснабдяването на голяма част от населението и следователно основание за спиране на изпълнението е възможността от настъпването на значителна или трудно поправима вреда.

Съдът смята, че с цел да се защити обществения интерес, правоотношенията между страните следва да бъдат окончателно уредени с влязъл в сила съдебен акт. Само по този начин може да се гарантира стабилност в стопански значимите отношения, да се избегне рискът от последващи спорове относно нищожност и да се ограничат негативните финансови последици, се казва в съобщението на ВАС.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.