Брутният вътрешен продукт на един зает в България намалява с 0,2 % през второто тримесечие на 2025 г.

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) през второто тримесечие на 2025 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на един зает намалява реално с 0,2 на сто в сравнение със същото тримесечие на предходната година, съобщава БТА.

Справка в НСИ показва, че през второто тримесечие на 2024 г. БВП на един зает е белязал ръст от 0,6 на сто на годишна база, също по предварителни данни.

През второто тримесечие на 2025 г. заетите в икономиката са 3 714 400, а общият брой отработени часове е 1 452,1 милиона. Структурата на заетостта по икономически сектори през второто тримесечие на 2025 г. спрямо съответното тримесечие на 2024 г. показва увеличение на относителния дял в сектора на услугите и намаление на относителния дял в аграрния и в индустриалния сектор.

На един зает се падат по 14 097,7 лв. от текущия обем на БВП, като всеки зает създава средно 36,1 лв. БВП за един отработен час.

Брутната добавена стойност (БДС) средно на един зает през второ тримесечие на 2025 г. намалява с 1,9 на сто в сравнение с второто тримесечие на 2024 г., а БДС за един отработен човекочас намалява реално с 0,3 на сто.

По предварителни данни през второто тримесечие на 2025 г. равнището на производителността на труда в сектора на услугите e 12 472,4 лв. БДС средно на един зает и 31,4 лв. за един отработен човекочас. В индустриалния сектор всеки зает произвежда средно 14 472,3 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 35,6 лв. от текущия обем на показателя. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 2 435,1 лв. БДС на един зает и 7,2 лв. за един отработен човекочас.