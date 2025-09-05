Единственият огън, който ще пламне в сърцата на гостите на Мальовица, ще бъде танцувалният. В събота, 13 септември, в комплекса пристигат танцьорите от Salsa De Fuego. Те обещават да запалят вечерта с огнено шоу, много усмивки и ритми, които няма как да оставят някого безразличен.

„За първи път ще гостуваме в Комплекс „Мальовица" по покана на ръководството. Природата тук е невероятна, въздухът – кристално чист, а тишината е респектираща. Очаква ни вълнуващо преживяване и незабравима фиеста под вековните борове на Рила", заяви основателят на школата Димитър Лазаров.

Той създава De Fuego преди 20 години. Днес школата е сред най-модерните у нас, а в нея се преподават кубинска, Лос Анджелис и Ню Йорк салса, бачата, кизомба, танго, ча-ча-ча. Самият Лазаров е носител на множество награди, DJ, фронтмен и основател на латино бандата De Fuego Orchestra, с която има два албума и над 50 авторски песни.

Есен с културни и спортни събития

Комплекс „Мальовица" е предпочитано място за почивка на семейства с деца. Тук липсват шумът и изкушенията на града, но гостите получават релакс със СПА център, басейни, детски център и писти, които тръгват буквално от вратата на хотела.

От септември комплексът предлага и специална културна програма. На 20 септември гостите ще се забавляват с народни танци, а последната седмица от месеца ще има творчески ателиета за рисуване върху порцелан и керамика.

Кулминацията ще бъде 27 септември, когато под връх Мальовица ще се проведе състезание по спортно ориентиране за Купа „Мальовица". Организатори са СКО „НСА – Сивен" и Българската федерация по ориентиране със съдействието на община Самоков. Това е първото подобно събитие след европейското първенство за младежи през 2014 г.

„Обичаме традициите и се стремим да ги съхраняваме, но и да създаваме нови. Състезанието по ориентиране е чест за нас. Заедно със спортната програма развиваме и културен календар. А сега, заедно със Салса де Фуего, слагаме огнено начало на есента", казват от комплекса.

Мальовица ви очаква – с латино ритми, традиции, спорт и много поводи за усмивки.