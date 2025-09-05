Нaмалява се административната тежест за бизнеса при кандидатстване за евросредства в МИР

Министерството на иновациите и растежа (МИР) работи за намаляване на административната тежест за бизнеса при кандидатстване за европейски средства по програмите, които управлява. Целта е фирмите да могат по-лесно да подготвят необходимите документи, по-бързо да получат финансиране и да изпълняват проектите си. Това заяви директорът на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК) към МИР Илияна Илиева. Тя откри втория онлайн информационен ден по мярката за повишаване на енергийната ефективност от програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“. В него се включиха над 130 български компании.

По думите на Илиева чрез процедурата те ще могат да станат по-енергийно независими, като внедряват енергийно ефективни технологии и съоръжения – соларни панели, термопомпи, изолационни системи, батерии за съхранение на произведената енергия и др. „За улеснение на фирмите сме подготвили списък с активи и техните стойности. Ще прилагаме опростени разходи, за да облекчим изпълнението на проектите“, посочи тя.

Бюджетът по процедурата е 126 млн. лв. От нея могат да се възползват микро-, малки и средни предприятия. Минималното финансиране на проектите е 30 000 лв., а максималното – 100 000 лв. Кандидатстването е до 16:30 ч. на 13 октомври 2025 г. и е изцяло онлайн в системата ИСУН 2020 (https://bit.ly/3InEqEv). По време на втория инфо ден експертите на Министерството дадоха подробни разяснения за подготовката на проектните предложения, възможностите за финансиране и отговориха на всички индивидуални казуси.