БНБ: Близо 9400 са сключили договор за жилищен кредит чрез посредници през първите 6 месеца на 2025 г.

Общо 9386 потребители са сключили договори за жилищен/ипотечен кредит чрез регистриран от Българската народна банка (БНБ) кредитен посредник през първите шест месеца на настоящата 2025 година. Това става известно от отчетните данни за дейността на кредитните посредници, публикувани на сайта на централната банка.

От тях 9272 са договорите, сключени с банки, а договорите, сключени с финансови институции, регистрирани по реда на чл. 3а от Закона за кредитните институции, са 114.

Размерът на сключените чрез кредитни посредници договори за кредит по Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите (ЗКНИП) между банките и техните клиенти възлиза на 2,163 млрд. лева. Стойността на сключените договори за кредит по ЗКНИП от финансовите институции и техните клиенти е в размер на 4,449 млн. лева.

Към края на месец юни тази година регистрираните кредитни посредници по ЗКНИП са 132-ма.

Броят на потребителите, сключили договори за жилищен/ипотечен кредит, както и стойността на сключените договори, нарастват спрямо същия период на миналата година. За сравнение, през първите шест месеца на 2024 година общо 8533 потребители са сключили договори за жилищен/ипотечен кредит чрез регистриран от БНБ кредитен посредник, а размерът на сключените договори достига 1,721 млрд. лева, пише БНБ.

Към края на юни миналата година регистрираните посредници са възлизали на 116. Посредниците у нас се увеличават и спрямо края на миналата година, тъй като към декември 2024 година регистрираните кредитни посредници по ЗКНИП също са били 116 или с 16 по-малко спрямо края на юни тази година.