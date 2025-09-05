Сиярто: Унгария няма друг избор, освен да купува руски петрол

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Унгария закупува руски петрол открито, тъй като няма друг избор, заяви днес външният министър на страната Петер Сиярто, подчертавайки, че „другите европейски държави тайно закупуват руски петрол по заобиколен път, защото така е по-евтино“, предаде унгарската новинарска агенция МТИ.

Сиярто беше помолен на пресконференция да коментира вчерашното изявление на американския президент Доналд Тръмп, който призова европейските държави да прекратят покупките на руски петрол.

Министърът заяви, че най-гръмогласните критици на Унгария и Словакия заради това откъде купуват петрола си са лицемери, защото мнозина от тях също купуват руски петрол с отстъпка „през определени азиатски държави“.

„Те тайно купуват руски петрол, защото е по-евтин. Ние купуваме руски петрол открито, защото нямаме друг избор“, допълни той, цитиран от БТА.

Отбелязвайки физическото естество на енергийните доставки, Сиярто заяви, че Унгария трябва да си сътрудничи с Русия, за да осигури сигурност на доставките, след като Европейският съюз отхвърли исканията на Будапеща за помощ за подобряването на газовите доставки през Югоизточна Европа, докато Хърватия увеличи транзитните такси до пет пъти над европейските референтни стойности, вместо да сътрудничи за разширяване на транзитната инфраструктура.