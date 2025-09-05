Любомир Дацов: Ако кабинетът не махне заплатите по формули, 2026 г. ще има пари само за заплати

Според него правителството трябва да махне автоматичните формули, иначе ще има проблеми за бюджета за 2026 г. Ако не пипнат тези формули, няма да има пари за нищо друго освен за заплати. Това заяви в ефира на Би Ти Ви Любомир Дацов - член на Фискалния съвет.

През последните години много заплати бяха обвързани с минималната и средната работна заплата - на учители, университетски преподаватели, полицаи, военни.

Няма никакъв смисъл, ако правителството си свърши работата и е по-реформаторски настроено. Раздухме разходната част от едни балансирани 38% от БВП, сега варира 40-43%, това е политика, която се случи последните четири години, включително и тази, отговори той има ли смисъл от предложенията за вдигане на ДДС и осигуровки.