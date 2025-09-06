Ще има ли конкурс за шеф на БНТ - ВАС го спира, но не и СЕМ

Въпреки заплетения съдебен казус съветът обяви, че приема документи на кандидатите до 12 септември

Пореден съдебен казус е напът да спре предстоящия конкурс за генерален директор на БНТ, за който Съветът за електронни медии събира кандидатури до 12 септември.

Само преди два дни Върховният административен съд на практика спира всякакви фактически действия от страна на СЕМ по предстоящия конкурс. И въпреки че това решение е на втора инстанция и е окончателно, съветът продължава да приема документи на кандидатите за високия пост.

Какво се случва? Ще се състои ли конкурсът, обявен през юли, който, ако започне, трябва да приключи на 16 октомври с избор на най-добрия кандидат? Само преди два дни обаче ВАС го прекрати, потвърждавайки решението на първата инстанция от 22 август, с което се иска “незабавно и безусловно преустановяване” на фактическите действия. Така съдът се произнася по жалба на сегашния директор Емил Кошлуков, според когото старият конкурс отпреди 3 години, когато не бе избран никой от 8-ината кандидати, е приключил неправомерно. Заради това той продължава да ръководи БНТ вече три години в условията на изтекъл първи мандат, тъй като по закон остава на поста си до избора на нов директор.

“СЕМ ще се съобрази с всички определения и решения на съда”, заяви председателката на съвета Симона Велева пред “24 часа”. Тя обясни, че са атакувани фактическите действия на СЕМ, но не и правните. По думите ѝ това означава, че съветът продължава да приема документи. Според Велева СЕМ е изпълнил разпореждане на съда, като е свалил от сайта си обявление за конкурса, което било обжалвано в съда. “Докато ВАС не каже изрично, че прекратява конкурса, ние не можем да го направим”, казва шефката на СЕМ. Симона Велева Снимка: Николай Литов

Съдебната сага около конкурса за генерален директор на БНТ продължава повече от три години, като вече са образувани общо 12 дела. За да излезе от затруднената ситуация, през юли СЕМ прегласува конкурса и отново не избра никого от 8-ината кандидати. Така съветът окончателно го прекрати, но същевременно обяви и нов. Поиска и предварително изпълнение на решенията си, което означава, че те веднага влизат в сила.

Решенията на СЕМ почти веднага бяха оспорени в съда с три жалби, като се очаква в края на септември да се гледа делото, според което приключването на стария конкурс е неправомерно. Именно заради това ВАС приема, че то все още е висящо и докато няма решение по него, не може да бъде обявен нов конкурс. Според юристи, ако съдът приеме, че старият е прекратен неправилно, нищо чудно СЕМ отново да го гласува за трети път, което би било изключителен прецедент в практиката му. Ако пък съдът реши, че всичко е наред, ще е възможно да има нов конкурс, но засега не е ясно кога.

Въпреки това СЕМ продължава да приема кандидатури, макар че до този момент все още никой не е внесъл документи в съвета. Много е възможно кратките срокове за разрешаване на проблема да разколебаят хората, които имат намерение да се явят.

И докато делата в съда продължават, парламентът ще трябва да избира нов член на СЕМ, след като 6-годишният мандат на Галина Георгиева изтече на 17 юли. Навремето тя бе предложена от ГЕРБ, а сега депутатите очакват кандидатури до 11 септември.