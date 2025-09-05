Уолстрийт започна сесията с повишения

Американските акции стартираха с повишения днешната търговия, след като слабият доклад за заетостта засили очакванията за намаляване на лихвения процент от Управлението за федерален резерв на заседанието му, което приключва на 17 септември, предаде Си Ен Би Си, цитирана от БТА.

На пазарите основните индекси се повишиха, като водещ бе технологичният Nasdaq. Индексът S&P 500 затвори на рекордно равнище в четвъртък, а Dow Jones и Nasdaq Composite също се движат близо до исторически върхове. Днес широкият индекс се движи с ръст от 0,24 на сто, Dow е нагоре с 0,1 на сто, а технологичният бенчмарк добавя 0,57 на сто.

Неселскостопанската заетост е нараснала с едва 22 000 през август, далеч под прогнозите, като равнището на безработица се е повишило до 4,3 на сто. Данните увеличиха залаганията на инвеститорите, че УФР ще пристъпи към намаление на основната лихва, като пазарите вече отразяват възможност за понижение с 0,25 процентни пункта и малка вероятност за намаление с 0,50 пункта. Доходността на държавните облигации спадна рязко.

Това би било първото намаление на лихвите от декември насам след месеци на натиск от страна на президента Доналд Тръмп върху президента на УФР Джером Пауъл.

На корпоративния фронт "Тесла" (Tesla) предложи компенсационен пакет за своя директор Илон Мъск, който може да достигне 1 трилион долара, ако компанията постигне цел пазарна капитализация от 8,5 трилиона долара. В петък пазарната стойност на компанията достигна 1,1 трилиона долара при ръст на акциите от 4 на сто.

В сферата на търговската политика САЩ понижиха митата върху японски автомобили и части от 25 на 15 на сто, след като президентът Тръмп подписа указа за влизане в сила на споразумението с Япония, договорено миналия месец.

Акциите на производителите на чипове поскъпнаха, като "Броудком" (Broadcom) поведе ръста след силни тримесечни резултати. Акциите на компанията се изстреляха с над 15 процента, след като производителят на чипове съобщи по време на разговора си с анализатори след публикуването на отчета, че си е осигурил нов клиент с договор на стойност 10 млрд. долара. Анализаторите бързо посочиха, че може би става дума за "ОуъпънЕйАй" (OpenAI).

Доходността на 1- и 2-годишните държавни ценни книжа се понижи до най-ниските нива от септември 2022 г. насам. Доларът отслабна спрямо еврото и британската лира.

Акциите в Европа и Азиатско-тихоокеанския регион също поскъпнаха. Китайските борси се възстановиха след разпродажбите вчера, предизвикани от опасения за регулаторни мерки.