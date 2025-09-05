ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Любомир Дацов: Ако кабинетът не махне заплатите по...

Времето София 29° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21241451 www.24chasa.bg

Доларът се обезцени рязко след слабите данни за заетостта в САЩ

516
След публикуването на доклада доларът отслабна спрямо всички основни конкуренти СНИМКА: Pixabay

Щатският долар се обезцени рязко спрямо основните валути днес, след като данните за заетостта в САЩ показаха по-слаб от очакваното ръст на работните места и сигнализираха за отслабване на пазара на труда, което вероятно ще доведе до намаляване на лихвения процент от Управлението за федерален резерв.

Министерството на труда съобщи, че през август работните места в неселскостопанския сектор са се увеличили с 22 000, далеч под очакванията за 75 000 според анкета на Ройтерс сред икономисти. 

След публикуването на доклада доларът отслабна спрямо всички основни конкуренти. Американската валута се понижи с 0,77 на сто до 147,34 йени спрямо японската йена и с 0,73 на сто до 0,8001 швейцарски франка. Еврото поскъпна с 0,7 на сто до 1,173 долара. Европейската централна банка (ЕЦБ) определи вчера референтен курс на еврото от 1,1647 долара. Доларовият индекс спадна с 0,59 на сто до 97,65 пункта, пише БТА. 

Доходността на държавните ценни книжа на САЩ също се понижи. Доходността на 2-годишните облигации, чувствителни към промените в лихвените проценти, се понижи с 10,3 базисни точки до 3,489 на сто.

След публикуването на доклада доларът отслабна спрямо всички основни конкуренти СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Финанси

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво печелим, когато губим от Испания с 0:3