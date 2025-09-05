Доларът се обезцени рязко след слабите данни за заетостта в САЩ

Щатският долар се обезцени рязко спрямо основните валути днес, след като данните за заетостта в САЩ показаха по-слаб от очакваното ръст на работните места и сигнализираха за отслабване на пазара на труда, което вероятно ще доведе до намаляване на лихвения процент от Управлението за федерален резерв.

Министерството на труда съобщи, че през август работните места в неселскостопанския сектор са се увеличили с 22 000, далеч под очакванията за 75 000 според анкета на Ройтерс сред икономисти.

След публикуването на доклада доларът отслабна спрямо всички основни конкуренти. Американската валута се понижи с 0,77 на сто до 147,34 йени спрямо японската йена и с 0,73 на сто до 0,8001 швейцарски франка. Еврото поскъпна с 0,7 на сто до 1,173 долара. Европейската централна банка (ЕЦБ) определи вчера референтен курс на еврото от 1,1647 долара. Доларовият индекс спадна с 0,59 на сто до 97,65 пункта, пише БТА.

Доходността на държавните ценни книжа на САЩ също се понижи. Доходността на 2-годишните облигации, чувствителни към промените в лихвените проценти, се понижи с 10,3 базисни точки до 3,489 на сто.