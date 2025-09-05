Преди зимата напрежение с парното – съдът отмени сметката за тръбите през апартамента (Обзор)

Проблемът ще се решава май от парламента - формулата за изчисляване на сградна инсталация ще се вкара в закон

Месеци преди новия отоплителен сезон Върховният административен съд отмени методиката за сградната инсталация и формулата, по която се определя. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. То засяга тези, които не са избрали един от четирите начина, посочени в енергийния закон. На практика това са повечето абонати.

При сградите с парно има разлика между влязлата топлинна енергия, отчетена от топломера в абонатната станция, и тази, която показват, като консумирана, уредите на радиаторите. Тази топлина се отделя от тръбите, които минават през апартаменти, обявили, че са спрели радиаторите. Плащането за сградна инсталация всъщност въвежда справедливост, тъй като и собствениците на такива жилища плащат за парно, тъй като ползват топлина.

Преди повече от 10 години имаше възможност да не се плаща за апартаменти, за които е обявено, че са със спряно парно. Това обаче вдигна неимоверно сметките на останалите и през зимата те стигаха до близо 1000 лева на месец. Това наложи разработването на методика и формула за изчисляване на процент за сградна инсталация.

2025 г. мина под знака на съдебни

спорове

около начина на изчисляване. В началото на годината ВАС отмени формулата. Последва обжалване от енергийното министерство и сега петчленен състав на съда окончателно потвърждава решението.

Министерството на енергетиката пусна за обществено обсъждане и промяна в наредбата, в която бяха определени 30% за сградната инсталация за тези, които не са избрали как да се смята тя. След това обаче се отказа от това предложение. Така в крайна сметка ведомството препотвърди действащата формула, която сега съдът отменя.

“24 часа” нееднократно е търсил мнение на експерти. От ЕК например посочват, че в България формулата е сложна, но обективна. Топлинните счетоводители, които отчитат изразходваната топлинна енергия, казват, че изчислението за сградната инсталация е ефективен и справедлив метод. Формулата на практика отчита мощността на инсталацията в сградата, включително на радиаторите. В нея има и климатичните компоненти. Така за всяка сграда процентът е индивидуално определен.

В петък шефката на енергийната комисия в парламента Павела Митова заяви, че в комисията обмислят промени в Закона за енергетиката, с които в него да се вкара и формулата за сградната инсталация.

От “ДПС - Ново начало” имали обаче забележки и се чакат техните предложения, преди да се пристъпи към гласуване.

От Министерството на енергетиката заявиха, че

всички изравнителни сметки за

изминалия сезон

са изготвени Промяна, предвид решението на ВАС, можело да има само в случаи, когато са подадени възражения и те още не са решени.

За новия отоплителен сезон ще бъде търсено трайно уреждане на въпроса за плащането на сградна инсталация, посочват от ведомството.