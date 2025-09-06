Владимир Малинов: До 1-ви октомври 2026 г. инфраструктурата на вертикалния коридор ще бъде изградена

„Доказахме, че с общите усилия на 9-те газови оператора от 7 страни (Гърция, България,Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова) можем да постигнем много и от концепция вертикалният коридор днес е проект, който вече се изгражда и променя енергийния пейзаж. До 1-ви октомври 2026 г. инфраструктурата на българска територия ще бъде изградена и увеличеният капацитет ще се предлага на следващия годишен търг".

Това каза изпълнителният директор на „Булгартрансгаз" Владимир Малинов по време на 9-ия Енергиен форум за Югоизточна Европа, организиран в Солун от Американско-гръцката търговска камара и Гръцката асоциация за енергийна икономика. Сред водещите теми на енергийния форум бе вертикалният газов коридор и неговата роля за гарантиране енергийната сигурност и индустриална конкурентоспособност на региона.

„След като вече стартирахме с изграждането на необходимата инфраструктура, ще е важно да направим маршрутът още по-атрактивен", подчерта Малинов. Според него вертикалният коридор е изцяло в унисон с политиката на САЩ за увеличаване дела на американския втечнен газ в региона", допълни той. По думите му, ако се комбинират втечнен природен газ (LNG) от САЩ, с инвестиция от американски компании, американски технологии и финансиране ще се осигури възможност този проект да се използва и за производство на необходимата електроенергия в региона като по този начин ще се увеличи атрактивността на американския газ.

Малинов информира участниците в конференцията за напредъка в изпълнението на строителните дейности на българска територия. В участъкът от Кулата до Кресна, който е с дължина 48 км, 80% от тръбите са вече заварени и положени в изкопаната траншея. В края на август стартираха реалните строителни дейности по лупинга Рупча – Ветрино, с който ще се увеличи капацитетът между България и Румъния.

Изпълнителният директор на „Булгартрансгаз" ЕАД Владимир Малинов проведе двустранна среща с аташето на Департамента по енергетика на САЩ за Централна и Източна Европа г-жа Арлийн Фетизанан. Двамата обсъдиха значението на вертикалния коридор като ключова инфраструктура за засилване на енергийната сигурност, гарантиране доставките на природен газ от сигурни източници и развитие на интегрирания регионален пазар в Югоизточна Европа. По думите на представителя на Департамента по енергетика американското правителство разчита на "Булгартрансгаз" за засилване ролята на LNG от САЩ за региона в унисон с европейската политика за пълна забрана на доставките на руски природен газ до 2027 г.

Фетизанан изрази готовността за експертна подкрепа на САЩ с цел подобряване конкурентоспособността на инфраструктурата за пренос на газ.

Малинов се срещна и с Джош Хък, шарже д'афер в посолство на САЩ в Гърция. Двамата се обединиха около това, че идеята за включването на американски технологии и финансиране в проект на американски инвеститор, който да използва доставения през вертикалния коридор американски втечнен природен газ ще представлява интерес за правителството на САЩ и администрацията на президента Тръмп. Вертикалният коридор ще е водещо решение в процеса по прекратяване доставките на руски природен газ за Европа. Джош Хък представи приоритетите в енергетиката, по които работи американската администрация и подчерта необходимостта от продължаващо сътрудничество с газовите оператори в региона.

„За нас е важно да запазим темпото, с което се реализира проекта и да отговорим на нуждите на регионалния пазар", каза Малинов.