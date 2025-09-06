България в еврозоната е стратегически избор

Членството в еврозоната е стратегически избор за България, който укрепва позицията на страната ни в Европа, както икономически, така и политически. Това изтъкна заместник-министърът на финансите Методи Методиев в Солун. Той участва в Международния панаир, съобщи БТА. В рамките на изложението България е официална гостуваща държава предвид предстоящото членство в еврозоната, съобщават от финансовото ведомство на сайта си.

Българският павилион е организиран от Българо-гръцката търговско-промишлена камара и "Грийн транзишън форум" (Green Transition Forum) и е посветен на присъединяването ни към валутния съюз.

Методи Методиев подчерта значението на въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г. като стратегическа стъпка за икономическата стабилност, ускоряване на конвергенцията и засилване на доверието на инвеститорите. Той отбеляза, че преходът към общата валута е резултат от дългогодишни усилия на институции, експерти и бизнес общността, както и от подкрепата на европейските партньори, включително Гърция, и завършва пълната европейска интеграция на страната.