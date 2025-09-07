Гърция маха данъци за жители на малки селища и многодетни бедни семейства

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис обяви снощи подоходни данъчни облекчения, целящи да подпомогнат домакинствата с деца, съобщиха гръцките и световни медии.

Мярката е част от мащабна данъчна реформа на стойност 1,6 милиарда евро.

Данъчните облекчения, обявени снощи по време на годишната реч на Мицотакис за икономическата политика на Солунския международен панаир, идват в момент, когато правителството му се опитва да спре спада в популярността си, дължащ се на все по-високите разходи за живот, както и твърденията за корупция, отбелязва Ройтерс.

Мицотакис подчерта, че правителствената политика е фокусирана върху повишаването на доходите на гражданите, върху сигурността на страната и върху това как младите хора да бъдат насърчени, предаде гръцката новинарска агенция АНА-МПА.

Той призна, че разходите за живот, както навсякъде другаде, са се увеличили.

„Нашият основен приоритет е да подкрепяме доходите на гражданите като буфер срещу високите цени,“ заяви Мицотакис, цитиран от БТА.

Силният икономически растеж, по-високият от очаквания бюджетен излишък и по-всеобхватната събираемост на данъци ще помогнат за финансирането на пакета, който ще влезе в сила през 2026 г., каза още гръцкият премиер.

След дълговата криза от 2009-2018 г., белязана от години на мерки за икономии, гръцката икономика, подкрепяна най-вече от туризма, се съживи и се доближава до размера си отпреди кризата.

Гърция обаче остава най-задлъжнялата страна в Европа, а разполагаемите доходи все още изостават от средните за ЕС поради покачващите се цени на енергията, храните и жилищата, които подкопават покупателната способност въпреки кумулативното увеличение на минималната работна заплата с 35 на сто.

Данъчната реформа включва намаляване на данъка с два процентни пункта за всички, както и нулева данъчна ставка за семейства с ниски доходи с четири и повече деца и младите работници, на фона на спадащата раждаемост и нарастващите жилищни разходи.

Мицотакис също така обяви увеличение на пенсиите, докато данъкът върху недвижимите имоти за отдалечени райони ще бъде премахнат, за да се насърчат младите хора да живеят в по-малки градове.

Дясноцентристката партия „Нова демокрация“ на Мицотакис отбеляза спад на рейтинга си до около 22-25 на сто според социологическите проучвания от юни насам спрямо 41 процента от гласовете, които спечели през 2019 г., когато дойде на власт.

Хиляди хора се присъединиха към отделни протести, организирани от синдикатите в Солун, където Мицотакис произнесе речта си, настоявайки за по-високи заплати и нормален жизнен стандарт.

В Атина хиляди хора настояха снощи справедливост във връзка със смъртоносната железопътна катастрофа през 2023 г., при която загинаха 57 души в прохода Темпе, и протестираха срещу непълното, според тях, съдебно разследване на причините за трагедията.

Опозицията обвинява правителството на Мицотакис, че отказва да поеме отговорност за катастрофата, не е отстранило критични пропуски в безопасността на железопътната линия и прикрива доказателства, които биха помогнали да се хвърли светлина върху причините за катастрофата.

„За нас, които трябва да живеем остатъка от живота си с тази болка, най-малкото, което заслужаваме, е да знаем какво се е случило“, каза Мария Каристиану, чиято дъщеря загина в катастрофата.