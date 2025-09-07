Иван Иванов: Модернизирането на инфраструктурата в трансграничния ни регион ще даде тласък на икономиката

„Създаването на ефективни транспортни и инфраструктурни мрежи са неоспорима възможност за даване на тласък за икономическия напредък, за постигане на устойчив растеж и подобряване стандарта на живот както в България и Гърция, така и в страните от региона ни и в целия Европейски съюз". Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов по време на провеждащия се в Солун форум, организиран от Българо-Гръцката търговско-промишлена палата и Green Transition Forum. В тази връзка той обяви добрата новина за двете страни, а именно одобряването на проекта CrossBо 2 от Комитета за наблюдение на програмата на 01.09.2025 г., който е поредна стъпка в процеса на подобряване на трансграничната свързаност. Проектът е в партньорство между българската Агенция „Пътна инфраструктура" и гръцката компания ЕГНАТИА ОДОС С.А. и предвижда подобряване и модернизиране на околовръстния път на Рудозем, пътя Кърджали – Маказа и изготвяне на технически проект за главна пътна комуникация на град Смолян в България, както и за модернизация на останалите части от пътната ос Ксанти – Ехинос – гръцко-българската граница в Гърция. „Модернизирането на пътните връзки в трансграничния ни регион е стимул за развитието на икономиката между държавите ни и фактор за подобряване на условията за живот на хората в него", подчерта Иванов. Той разказа за проектите, по които страната ни работи за транспортна свързаност като предстоящото пускане на цялата АМ „Европа", работата по доизграждане на АМ „Струма" в частта на Кресненското дефиле и др. „Макар да са на територията на страната ни, те ще допринесат за по-доброто развитие на целия регион", обобщи Иванов, цитиран от пресцентъра на МРРБ.

Регионалният министър акцентира и на програмата за трансгранично сътрудничество между Гърция и България, която предоставя възможности за развитие не само в областта на пътната инфраструктура. Като пример той посочи, че до края на годината предстои да бъде обявена целева покана за подкрепа на микро и малки предприятия от трансграничния район чрез Фонд за малки проекти за директна подкрепа на местния бизнес на стойност 5,8 млн. евро. „До средата на месеца очакваме да бъде одобрен проект FLOOD PROTECTION 2, който цели намаляване на риска от природни бедствия, свързани с наводнения и ще допринесе за повишаване на сигурността на местното население", обяви Иванов.

По време на форума министър Иванов и гръцкият му колега, отговарящ за инфраструктурата и жп транспорта – Константинос Киранаки, обсъдиха и възможността за провеждане на кампания за безопасност на движението сред пътуващите от българска и гръцка страна.