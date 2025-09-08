ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китай забранява прибиращите се дръжки на автомобилните врати

Георги Луканов

Повечето електромобили, като този Kia EV9, амат прибиращи се дръжки на вратите. Снимка: Kia

Китайските регулаторни органи се готвят да предприемат мерки срещу прибиращите се дръжки на автомобилните врати. Предложеният регламент трябва да се подпише от Министерството на промишлеността и информационните технологии. То ще забрани дръжките, които се прибират и изкачат, като същевременно ще позволи полуприбиращите се дръжки. Ключово изискване е всички коли да имат механична резервна система, така че вратите да могат да се отварят при спешни случаи.

Окончателните правила може да бъдат обявени до края на септември. Прилагането им ще започне през 2027 г., което ще даде време на производителите да се адаптират. Много компании вече са наясно с тази потенциална промяна и работят върху неговото решение. Прибиращите се дръжки са отличителен белег на съвременните електромобили. Но ползите са малки.

Инженерите казват, че намалението на въздушното съпротивление благодарение на вградените дръжки е само 0,005-0,01 Cd, което спестява около 0,6 kWh на 100 км. Това не е впечатляващо. В същото време, добавянето на моторите и механизмите, които позволяват на тези врати да работят, може да добави 7-8 кг тегло. С тях идва и проблем с безопасността, а именно замръзването на механизма през зимата. Също така, в случай на сблъсък, особено страничен, дръжките могат да се блокират.

Когато прибиращите се дръжки бъдат забранени в Китай, се очаква това да повлияе на тенденциите по целия свят.

