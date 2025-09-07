ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Танкер с втечнен природен газ от санкционирания руски проект "Арктика-2" е отплавал от китайско пристанище

1032
Природен газ Снимка: Йордан Симеонов

Танкер, транспортиращ втечнен природен газ от санкционирания руски проект "Арктика-2", е отплавал от китайско пристанище, показват данни от проследяване на кораби ден след като плавателният съд е акостирал там, предаде Ройтерс. 

По данни на Лондонската фондова борса руският танкер "Восход" е отплавал на юг, след като е вдигнал котва от терминала за втечнен природен газ в пристанище Тиешан, намиращо се в югозападния китайски регион Гуанси.

Плавателният съд, плаващ под руски флаг, е бил натоварен със 150 000 кубични метра втечнен природен газ, като товарът е бил поет на 19 юли от "Арктика-2" в Гидан, Северен Сибир, пише БТА.

Това е втората доставка от санкционирания проект, която стига до Китай, след като друг танкер, "Арктик Мулан", пристигна в края на август на терминала в Бейхай. Товарът на танкера беше първата доставка от "Арктика-2", доставена директно до краен потребител, откакто проектът стартира миналата година.

Към момента няма данни дали товарът на "Восход" е бил разтоварен в пристанище Тиешан.

Природен газ Снимка: Йордан Симеонов

