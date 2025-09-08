Mercedes пльосна 1-метров екран в новия GLC

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

BMW представи електрическия iX3 с пробег от 800 километра и т. нар. панорамен екран A, който представлява една дълга ивица, която се в разпострира по цялата дължина на предното стъкло.

Mercedes прави премиера на конкурентния електрически автомобил GLC на започващото изложение в Мюнхен, но преди това показа снимка на интериора и огромен екран пред водача и пътника.

Новият GLC получава хиперекран. Той има впечатляващите 39,1 инча диагонал, почти един метър. Mercedes е имал големи екрани и преди, но тогава е комбинирал три екрана в една структура. Сега целият екран е едно цяло.

Екранът използва повече от 1000 индивидуални LED диода за брилянтна яснота и разполага с патентована интелигентна технология за затъмняване на зони, която позволява едновременно регулиране на две различни области на дисплея.

Явно германският гигант смята, че така ще продаде повече бройки от компактния кросоувър. Тази мания по размера е насочена преди всичко към китайския пазар.

Все пак второто поколение на Hyperscreen ще се предлага като опция в GLC.