Прекъсване на подводни кабели в Червено море нарушава достъпа до интернет в Азия и Близкия изток

Под водата минават редица кабели. Снимка: Pixabay

Прекъсване на подводни кабели в Червено море нарушава достъпа до интернет в части от Азия и Близкия изток, информираха днес експерти, цитирани от Асошиейтед Прес. Към момента не е ясно каква е причината за прекъсването. 

Има опасения, че кабелите биха могли да бъдат взети на прицел от йеменските бунтовници хуси, които наричат кампанията си в Червено море опит да бъде оказан натиск върху Израел да прекрати войната си срещу „Хамас“ в ивицата Газа. Хусите обаче в миналото са отричали, че искат да атакуват кабелите, предаде БТА.

Подводните кабели са част от основната инфраструктура за достъп до интернет, заедно със сателитните връзки и сухопътните кабели, посочва АП. Обикновено интернет доставчиците имат няколко точки за достъп и пренасочват трафика, ако една от тях се повреди, макар че това може да забави достъпа за потребителите.

„Майкрософт“ обяви на свой сайт, че в Близкия изток „може да се наблюдава силно забавяне на връзката поради прекъсване на подводни кабели в Червено море“. Компанията не даде повече подробности, въпреки че добави, че интернет трафикът, който не преминава през Близкия изток, „не е засегнат“.

