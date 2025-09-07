ТЕЦ „Бобов дол" осъди нападението срещу екоактивистка

Ръководството на ТЕЦ „Бобов дол" остро осъди проявата на агресия и вандализма срещу имуществото на активистката за чист въздух Даниела Тонева.

От централата заявиха, че въпреки различията в позициите с г-жа Тонева относно работата на теца, те отстояват правото на всеки български гражданин на собствено мнение и свободно изразяване. „Свободата на словото и нейната защита стоят над всичко", посочват от дружеството.

Ръководството настоява компетентните органи да извършат пълно и бързо разследване на случая, а извършителите да бъдат заловени и наказани. От централата допълват, че са се свързали с Даниела Тонева, за да изразят личната си подкрепа към нея.

В позицията си ТЕЦ „Бобов дол" подчертава още, че е недопустимо всяко подобно деяние да се използва като повод за атака и набеждаване на централата. „Призоваваме медиите да се въздържат от спекулации с доброто име и репутацията на компанията. В защитата на базовите ценности на обществото ни трябва да сме единни и сплотени", се казва още в изявлението.

Позицията на ТЕЦ "Бобов дол" е по повод вандалска прояви от нощта в събота, когато домът и автомобилът на Тонева са били атакувани с камъни и черна боя. Даниела Тонева публикува сама снимки, но които се вижда залетият с черна боя лек автомобил. Счупен е и един от прозорците в жилището.